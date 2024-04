Sinner rifiuta la sfida lanciata da Le Iene: «No, no, io con voi...». Cosa è successo a Montecarlo

Jannik Sinner si prepara a debuttare al Masters 1000 di Montecarlo, dove partirà da testa di serie N°2, alle spalle di Novak Djokovic.

L'altoatesino è reduce dalla vittoria all'Atp di Miami ma è già focalizzato sul torneo del Principato dove punta a fare bene anche sulla terra rossa.

Il tennista azzurro è stato protagonista di un siparietto con un inviato de Le Iene. Sul campo centrale del Principato, il giornalista Stefano Corti ha lanciato una sfida a Jannik, invitandolo a giocare a ping pong: «Visto che sei super competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro e allora tre colpi a ping pong». Jannik ha continuato a camminare senza dare troppa considerazione all'inviato e prima di dirigersi verso gli spogliatoi ha risposto: «No, no guarda…io con voi...». Una frase lasciata a metà che testimonia come Sinner fosse piuttosto infastidito. Probabilmente è già molto concentrato sul torneo che sta per cominciare e come ci ha già dimostrato in questi mesi, prima di un grande evento per lui esiste solo l'allenamento e non c'è spazio per altro. Già a febbraio aveva rifiutato l'invito di Amadeus a Sanremo per prepararsi a prossimi tornei. Anche questa volta Jannik non si è concesso ad un momento di scherzo e relax. L'altoatesino si è comunque concesso a foto e autografi dopo l'allenamento sul centrale di Montecarlo.