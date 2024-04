Sinner oggi virtualmente sceso n.3 al mondo: ecco perché a Montecarlo rischia più di Alcaraz

Jannik Sinner è attualmente sceso di nuovo al numero 3 del ranking Atp.

A pochi giorni dal sorpasso su Carlos Alcaraz, ottenuto grazie al trionfo di Miami, l'azzurro ora è alle prese con una nuova sfida stagionale: la terra rossa. A Montecarlo la strada si fa più insidiosa, non solo per la superficie meno adatta alle caratteristiche dell'altoatesino. Nella classifica live Sinner è infatti già tornato al terzo posto. Il motivo? Il meccanismo del ranking Atp prevede lo scarto dei punti ottenuti negli stessi tornei della passata stagione.

Sinner, quando gioca? Il debutto a Montecarlo sarà contro il vincente tra Korda e Davidovich Fokina

Cosa succede a Montecarlo

Nel principato di Monaco Jannik dovrà difendere almeno la semifinale conquistata nel 2023 (sconfitto poi da Rune). Per questo parte con uno svantaggio di 350 punti. Al contrario Alcaraz saltò l'appuntamento e, senza ancora essere sceso in campo, ha già ottenuto un +10 punti. Tanto basta per il controsorpasso che Sinner, era distante solo 65 punti, potrà colmare solo con l'avanzare dei turni. Allo stesso modo però lo spagnolo, che non è dato al meglio delle condizioni fisiche, potrà continuare a incrementare il suo bottino in una superficie comunque adatta al suo tennis. Non è un caso che da molti è indicato come il grande favorito per il Roland Garros di quest'anno. E il primo appuntamento sarà contro Auger-Aliassime, non proprio un avversario temibile sulla terra.

Quando può diventare n. 1 al mondo

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono divisi da 1015 punti nel ranking Atp. Un numero non difficile da colmare per il tennista italiano che deve concentrarsi sugli altri tornei, ma nello specifico sul Roland Garros. Prima del torneo francese, infatti, sia l'altoatesino che l'attuale n°1 al mondo hanno partecipato ad altre manifestazioni in cui, però, non hanno brillato. Per questa ragione, i due tennisti non hanno nulla da perdere, ma solo punti da guadagnare da qui ai prossimi mesi. Il serbo, ad esempio, ha conquistato solo 90 punti a Montecarlo, mentre Jannik 400 perdendo in semifinale. Il torneo che può spostare veramente gli equilibri della classifica è il Roland Garros, prima di quello è improbabile assistese a movimenti tra la prima e la seconda posizione. Lo scorso anno in Francia, Djokovic ha vinto la finale conquistando in totale 2000 punti, tanti da perdere e che permetterebbero a Sinner di farsi avanti nel ranking Atp. L'italiano, infatti, ne ha vinti solo 720 uscendo in semifinale col serbo e in caso di vittoria dovrebbe riuscire a superare il serbo.

Quando gioca Sinner

Jannik Sinner nel secondo turno dell'Atp di Montecarlo giocherà domani mercoledì 10 aprile. Per ora si conosce solo il giorno in cui scenderà in campo l'italiano. L'orario, però, è ancora da definire a causa del primo turno che si concluderà oggi.

I possibili avversari

Sinner se la vedrà contro Korda che ha sconfitto 6-1 62 Davidovich Fokina. L'americano è in un buon momento di forma e nel recente confronto diretto a Miami si è imposto facilmente in due set (6-1 6-1), seppur sul cemento.