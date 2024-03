Sinner vola in semifinale a Indian Wells, Lehecka sconfitto 6-3, 6-3: ora attende uno tra Alcaraz e Zverev

Manca poco alla finale di Indian Wells, con Jannik Sinner che è arrivato ai quarti di finale e sfida Jiri Lehecka. Il tennista italiano ha messo gli occhi sull'ultimo atto e ha intenzione di battere anche il ceco, che cercherà di strappargli dalle mani il pass per la penultima sfida del torneo che si sta giocando sul cemento blu californiano. In semifinale del torneo, però, la sfida non sarà semplice visto che ci sono due grandi tennisti pronti a contendersi il posto: Zverev e Alcaraz.

Djokovic non giocherà a Miami: forfait del numero 1 dopo la sconfitta con Nardi, l'annuncio arriva dalla stampa serba