Tennis, la scalata degli azzurri nel ranking Atp: Berrettini 10° e Sinner 18°

Azzurri sempre più forti: Jannik Sinner e Matteo Berrettini scalano la classifica del tennis mondiale. Con il titolo a Belgrado, Berrettini consolida infatti il decimo posto nel ranking Atp e avvicina l'argentino Schwartzman, che ora lo precede di soli 197 punti. Il 25enne romano è entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa, quarto italiano nell'Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9). Con la semifinale a Barcellona Jannik Sinner guadagna una posizione salendo al numero 18 e ritoccando ancora il proprio best ranking.

Gli altri azzurri

Un passo indietro invece per Fabio Fognini, ora 28esimo, mentre è stabile Lorenzo Sonego (numero 32). Scende quattro posizioni Stefano Travaglia (67°), si conferma al numero 81 Salvatore Caruso, mentre migliora di nuovo il suo «best (83°, +4) Lorenzo Musetti, con i suoi 19 anni da poco compiuti il più giovane giocatore nella Top 100. I quarti di finale raggiunti a Belgrado permettono di risalire sette gradini a Gianluca Mager (91°), così da precedere Marco Cecchinato (94°) e Andreas Seppi (96°), che chiude il plotoncino di dieci italiani nei primi cento del ranking, ad eguagliare una potenza come gli Stati Uniti (solo Spagna e Francia ne hanno 11). Da segnalare anche il balzo di 47 posti compiuto da Andrea Pellegrino (ora numero 247) grazie al primo titolo challenger in carriera, centrato al Roma Garden.