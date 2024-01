Sanremo 2024, Amadeus invita Sinner: «Vieni a prenderti la standing ovation». Ma lui temporeggia: «Fosse per me non ci andrei»

Sanremo chiama, Jannik Sinner non risponde. Non ancora perlomeno. Amadeus ha rivolto un invito ufficiale al super tennista in un video appena pubblicato sulle stories di Instagram.

L'invito di Amadeus

«Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama! Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'invito a venire al festival di Sanremo», dice il direttore artistico. «Tutti me lo chiedono, ovviamente c'è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno», conclude Amadeus.

Cosa ha detto Sinner

Nell'attesa di capire se Sinner accetterà l'invito di Amadeus, il campione in un'intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: «Sanremo? Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel... Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io». Il suo ideale di vita, del resto, è molto lontano dalle luci dei riflettori. Vedremo se Amadeus riuscirà a convincerlo.