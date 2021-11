Al via le NITTO ATP Finals di Torino con Berrettini, presentata la squadra di Sky Sport

Si accendono le luci della Mole Antonelliana per la 52° edizione delle NITTO ATP Finals dal 14 al 21 novembre. Torino sarà la prima città italiana a ospitare l’evento tennistico della stagione. Con l’élite del circuito ATP e Matteo Berrettini a fare gli onori di casa al Pala Alpitour, qualificati i titolari Tsitsipas (in dubbio per un problema al gomito con l’altro italiano Jannik Sinner prima riserva), Djokovic, Medvedev, Zverev, Rublev, Hurkacz, Ruud.

Sky Sport garantirà una copertura straordinaria dal punto di vista logistico e tecnologico con tutti gli incontri live e studi di approfondimento con oltre 100 ore dedicate al torneo, e una squadra d’eccezione: dai talent Ivan Ljubicic, Filippo Volandri, Fabio Fognini (che la settimana successiva alle NITTO ATP Finals si giocherà la Coppa Davis sempre a Torino), ai giornalisti Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. Le voci di Elena Pero, Luca Boschetto, Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. E gli inviati Barbara Grassi, Paolo Aghemo e Federica Frola. Ad accompagnare la competizione che chiude la stagione ATP l’ultimo racconto di Federico Buffa Sky Original “#SkyBuffaRacconta Davis ‘76 – L’altro cammino di Santiago” per celebrare l’impresa della nazionale azzurra di tennis di Panatta, Barazzutti, Bertolucci, Zugarelli e il capitano Pietrangeli.