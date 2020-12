Schianto in allenamento, muore a 17 anni promessa del motocross

SONDRIO - Un giovane campione del motocross, Sebastian Fortini, 17 anni, ha perso la vita oggi pomeriggio mentre si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona (Sondrio). Ad assistere alla tragedia c'era il padre, da sempre suo allenatore. Il giovanissimo centauro gareggiava per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era uno dei più quotati piloti lombardi per la categoria. Si è schiantato, per cause ora al vaglio dei carabinieri di Traona, contro una pianta e l'impatto ne ha determinato il decesso.

Ultimo aggiornamento: 22:25

