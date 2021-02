Luna Rossa trionfa in Coppa America, doppia vittoria sugli inglesi

L'equipaggio di Luna Rossa ha vinto le prime due regate della Prada Cup, la competizione velica che ha sostituito la Louis Vuitton, in cui emergerà lo sfidante dell'Emirates Team New Zealand nell'Americàs Cup 2021. Nella notte italiana, pomeriggio a Auckland, in Nuova Zelanda, ha battuto per due volte consecutive l'inglese Ineos, al termine di una gara svolta con buon vento e una tecnica impeccabile. Per la coppa bisogna vincere 7 prove: per domani notte sono in programma altre due regate. Le previsioni meteo parlano di un vento leggermente più forte rispetto a oggi, attorno ai 12 nodi. L'appuntamento è alle 4 di notte per l'Italia, le 4 del pomeriggio a Auckland.

