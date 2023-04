Liegi-Bastogne-Liegi, Evenepoel fa il bis. Pogacar si ritira: caduta con frattura, dovrà essere operato

LEIGI - Il belga Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, ha vinto per distacco l'edizione n. 109 della Liegi-Bastogne- Liegi, bissando il successo dell'anno scorso. Era dal 1998, quando ci riuscì Michele Bartoli, che un corridore non vinceva la "Liegi" per due anni di seguito. Al secondo posto, staccato di 1'06', si è piazzato il britannico Thomas Pidcock, che ha preceduto allo sprint il 23enne colombiano Santiago Buitrago, il quale completa il podio. Nessun italiano è arrivato fra i primi dieci.

Pogacar, caduta con frattura

Tadej Pogacar, grande favorito della vigilia assieme al campione del mondo Remco Evenepoel, è fuori dalla Liegi-Bastogne- Liegi. Infatti si è ritirato dopo essere caduto quando si erano svolti circa 85 chilometri (e ne mancavano altri 170) dell'ultima delle classiche di primavera. La caduta ha coinvolto anche altri corridori, ma ad avere la peggio sono stati Pogacar e il danese Mikkel Frelich Honoré, costretti entrambi ad abbandonare.Lo sloveno ha riportato la frattura di un polso e dovrà essere operato nelle prossime ore nell'ospedale di Gand dov'è attualmente ricoverato.