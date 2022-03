Basket sandonatese, storia, aneddoti e campioni: Ferrari presenta la prima "fatica" della sua trilogia

SAN DONA' DI PIAVE - Un libro storico-sportivo anzi un "documentario cartaceo" (anche in versione audio con la app meta-liber) vista la quantità di foto, cifre, statistiche e tabellini che riporta nelle 310 pagine. E' "Il basket a San Donà e dintorni. Origini storia documenti" - edito da Mazzanti Libri - primo "tomo" dell'epopea della pallacanestro sandonatese scritta da Giambattista Ferrari, memoria storica, ex giocatore, tecnico e dirigente, ma innanzitutto grande appassionato di sport in ogni sua declinazione.

Quello che sarà presentato sabato prossimo 2 aprile al "Forte del 48" di San Donà (dalle 10.30) è il libro che va dal dicembre 1929 fino al 1978 e riguarda la storia del basket in tutta l'area del Veneto orientale territorio compreso tra il Piave ed il Tagliamento.

«Come dice l'amico ex cestista Roberto Pellizzaro - spiega l'autore - "la storia esiste solo se qualcuno la racconta", così ho cercato di documentare quanto accadeva nella periferia della pallacanestro meno abituata ai grandi riflettori, ma fondamentale per la formazione di atleti, tecnici, dirigenti, mecenati, tifosi, che tutti insieme hanno fatto crescere ed affermare il basket italiano a livello nazionale ed internazionale».

Alla prentazione, oltre ad autore, editore ed autorità (fra cui la famiglia Canella, storico sponsor), sarà presente il mitico "Capitan Uncino", al secolo Otorino Flaborea, gloria della palla a spicchi nazionale e che vive nella vicina Concordia Sagittaria, ma anche gli ex giocatori Simonato, Baradel, Pettoello, Finotto e Lucchetta.

