Kathy Diaz, la promessa del surf uccisa da un fulmine a 22 anni

Tragedia a El Salvador per una delle promesse del surf mondiale. È morta, a soli 22 anni, la giovane atleta Kathy Diaz, colpita da un fulmine mentre si allenava su una delle sue spiagge preferite, El Trunco.

L'annuncio ufficiale è giunto dalla Federazione salvadoregna di surf, presieduta proprio dal fratello di Kathy Diaz. Il fulmine che ha colpito e ucciso la 22enne è arrivato all'improvviso, in una giornata soleggiata. Inutili i soccorsi, come riporta anche il quotidiano sportivo spagnolo As.

Kathy Diaz era la più grande promessa del surf femminile a El Salvador e si stava allenando in vista di alcuni impegni molto importanti. A fine maggio, infatti, l'avrebbe attesa l'appuntamento con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove è previsto il debutto assoluto del surf come disciplina.