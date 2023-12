Jokic, il campione Nba che lascia Nike (che lo ha snobbato) per le scarpe cinesi del brand 361 Degrees

C'è una star Nba, il campionato di basket americano più famoso al mondo, che alle serate patinate preferisce il divano, alle auto i cavalli, alla sala pesi Coca-cola e sessioni di videogiochi. L'anti-divo per eccellenza si chiama Nikola Jokic e non è certo uno qualunque: 211 centimetri, circa 130 chili e soprattutto due volte miglior giocatore della regular season Nba. Il fisico e il carattere sono parecchio lontani dagli standard da superatleta a cui sono abituati gli americani: non ama le interviste, rivendica con orgoglio la sua pigrizia. E forse anche per questo la Nike, che ai più grandi campioni produce scarpe personalizzate, non ha mai pensato a una linea dedicata a lui. Così il fenomeno Nikola ha pensato bene di accettare l'offerta di 361 Degrees, il marchio cinese di cui ora diventerà l'uomo immagine.

Una scelta divisiva in un momento storico particolare ma che altro non è che la cartina tornasole del personaggio.

OFFICIAL: Reigning Finals MVP Nikola Jokic has signed a multi-year signature shoe deal with 361. 📄✍️



The Joker will become a leading global face of the Chinese brand. pic.twitter.com/bCWHwoxZ97 — Nick DePaula (@NickDePaula) December 21, 2023

Le scarpe personalizzate

E così 361 Degrees gli dedicherà la prima linea di scarpe personalizzate. Per LeBron James ne sono state create venti, un altro campione come Kevin Durant è a 15. Il marchio cinese ha nel suo roster anche Aaron Gordon, che è compagno di squadra di Jokic ai Denver Nuggets, e Spencer Dinwiddie dei Brooklyn Nets. L'esordio delle nuove scarpe - dove in Nba ormai è un vero e proprio culto - è arrivato nella notte nella vittoria 113-104 sui Toronto Raptors: per Jokic 31 punti, 15 rimbalzi e 6 assist in 38'. Numeri che sarebbero da fantascienza per qualsiasi giocatore e che per lui sono normalità.

Nikola in Nba

E pensare che l'Nba non lo ha mai scelto tra i suoi prediletti: un po' perché è serbo, di Sombor, un po' perché non incarna le qualità del loro atleta-tipo. Se solo chiedessero a lui cosa ne pensa probabilmente risponderebbe con un chissenefrega ma non sintomo di strafottenza quanto veramente del suo background.

La passione per i cavalli

Un campione unico nel suo genere, cresciuto in una famiglia di agricoltori e innamorato dei suoi cavalli, da cui corre appena ne ha la possibilità. Le sue vacanze sono quelle: in campagna, a volte anche negli ippodromi italiani, tra zoccoli e criniere. La mamma - aveva raccontato - quando si sentono al telefono deve "passargli" Dream Catcher, il suo cavallo. Fino a poche ore fa era l'unico giocatore top della Nba a non avere un paio di scarpe tutte sue. Usava le Nike, senza aver avuto dal brand dello swoosh nessuna offerta. Ora ha girato le spalle agli Usa e si è accordato con i cinesi di 361 Degrees. In controtendenza, come sempre.