L'Imoco si porta a casa anche la Coppa Italia: stroncata Milano (3-0)

BOLOGNA - L'Imoco Conegliano si porta a casa anche la Coppa Italia di volley femminile per la quarta volta consecutiva, quinta in totale. All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, le Pantere, fresche campionesse del mondo, hanno stroncato per 3-0 Vero Volley Milano. I parziali: 25-17, 25-23, 25-19. In semifinale l'Imoco aveva eliminato l'Igor Gorgonzola Novara, le milanesi si erano imposte nettamente su Bergamo.

Grande festa all'Unipol Arena (sold-out da oltre ottomila spettatori), sugli allori il coach Daniele Santarelli e Isabelle Haak, protagonista della conquista del ventesimo trofeo per le trevigiane.