Berrettini, esordio in scioltezza: Coria liquidato 7-5 6-1

Ci mette un po' a carburare, ma poi porta a casa la partita senza troppe difficoltà. Matteo Berrettini rompe il ghiaccio con gli Internazionali Bnl d'Italia 2020 con un successo ai danni di Federico Coria, fratello di quel Guillermo che nel 2005 diede battaglia in finale a Rafa Nadal per quasi cinque ore. Coria jr, numero 104 della classifica Atp passato dalle qualificazioni e autore dell'eliminazione di Struff al primo turno, mette in campo la garra argentina ma alla fine la potenza dei colpi del romano ha la meglio. Matteo, che da numero 8 del mondo si ritrova quarta testa di serie del 1000 capitolino, si impone 7-5 6-1 con soltanto un piccolo passaggio a vuoto quando sul 5-3 30-30 e servizio, commette due doppi falli di fila, regalando il controbreak a Coria che poi rimonta fino al 5-5. Da segnalare la correttezza dell'argentino: mentre era al servizio per portare il primo set al tie break, corregge un giudice di linea che aveva chiamato fuori una palla di Berrettini. La correttezza dell'avversario aiuta Matteo a costruire il break decisivo, che vale il set. Il secondo parziale non ha storia: Matteo strappa subito il servizio, va 3-0 e non si gira più fino al 6-1 finale.

«Sono abbastanza soddisfatto - le parole a caldo di Matteo - Dopo il primo set sono riuscito ad alzare il livello del mio tennis e le cose sono andate decisamente meglio. Ho preso fiducia, la palla ha iniziato a viaggiare come volevo ed è andato tutto bene». Al prossimo turno l'azzurro attende il vincente del match in corso sul Grand Stand che oppone Borna Coric all'altro azzurro, Stefano Travaglia. Una curiosità: nelle tribune deserte del Centrale, verso la fine del primo set, si è affacciato Lorenzo Musetti, che dopo l'exploit di ieri sera contro Stan Wawrinka, si è fermato a fare il tifo per Berrettini.



Berrettini (Ita, 4) b. Coria (Arg) 7-5 6-1, Cilic (Cro) b. Goffin (Bel, 6) 6-2 6-2