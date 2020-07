Gran Galà e premi ai paralimpici veneti, tutti col pensiero rivolto a Zanardi

TREVISO - La cornice di Villa Fiorita, a Monastier di Treviso, ospiterà lunedì sera, 27 luglio, la 2. edizione del. La manifestazione, fortemente voluta dal presidente regionale, Ruggero Vilnai, per rimarcare il continuo lavoro svolto dagli atleti paralimpici anche in questo difficilissimo periodo post lockdown.Durante la cerimonia saranno assegnate 41 onorificenze, prima fra tutte la “Vittoria Alata” per Alex Zanardi che - nel momento in cui scriviamo - sta lottando per la vita a Milano dopo il peggioramento improvviso di oggi. Da rilevare che quest’anno il Cip Veneto ha voluto istituire un ulteriore riconoscimento, il premio “Alla Carriera”. “Desidero ringraziare lae l'assessore allo Sport, Cristiano Corazzari - ha concluso Vilnai - per il fattivo contributo all’organizzazione dell’evento”.Questi tutti i premiati:Stelle di Bronzo - Aldo Andriolo (Tiro con l'Arco - Bl); Pierino Dainese (Bocce - Pd); Luca Luchena (Basket - Ve); Maria Emanuela Mometto (Medico Volontario - Pd); Antonio Saracino (Rugby - Pd); Silvana Vettorello (Basket - San Zenone degli Ezzelini - Tv); Padova Millennium Onlus (Basket); Polisportiva Terraglio (Tutti gli Sport - Ve). Stelle d'Argento - Diego Dogà (Canoa - Ve); Teresa Angela Grandis (Organizzatrice dei Giochi Senza Barriere, dirigente di Art4Sport e mamma di Bebe Vio - Mogliano - Tv).Palma di Bronzo - Saul Vadalà (Hocky Carrozzina - Ve).Palma d'Argento - Maria Lucia Bano (Atletica - Pd).Medaglia di Bronzo - Renè De Silvestro (Sci - Bl); Asia Pellizzari (Tiro con l'Arco - Tv).Medaglia d'Argento - Xenia Francesca Palazzo (Nuoto - Vr).Medaglia Argento e Vittoria Alata - Stefano Raimondi (Nuoto - Vr).Medaglia d'Oro - Emanuel Farcasel (Hocky Carrozzina - Pd); Ion Jignea (Hockey Carrozzina - Ve); Manuel Pozzerle (Snowboard - Vr); Claudio Salvo (Hockey in Carrozzina - Pd); Fabio Toniolo (Hockey Carrozzina - Ve); Luca Vittadello (Hockey Carrozzina - Pd). Vittoria Alata - Alessandro Zanardi (Handbike - Pd); Alessandro Pege (Volley - Pd); Antonio Fantin (Nuoto - Ve); Barbara Perpenti (Volley - Vi); Beatrice Bebe Vio (Scherma - Mogliano Veneto - Tv); Lucio Fior (Volley - Vi); Francesco Perin (Calciobalilla - Ve); Giammaria Roncato (Nuoto - Vedelago - Tv); Marco Mestriner (Volley - Treviso); Maria Angela Canese (Golf Pista - Ve); Marianna Agostini (Atletica - Pd); Mario Alberto Bertolaso (Atletica - Pd); Martina Villanova (Nuoto - Sernaglia della Battaglia - Tv); Misha Palazzo (Nuoto - Vr); Paolo Rossetto (Volley - Pd); Giulia Pertile (Atletica - Pd); Roberto Casarin (Atletica - Pd); Stefano Lucato (Atletica - Pd) e Vito Bonaldo (Calciobalilla - Pd).