GP Singapore, prove libere 3: Leclerc il più veloce con la pioggia, mezzo secondo a Verstappen

È certamente una sorpresa la pioggia nei weekend F1 a Singapore. Il terzo turno libero è stato contraddistinto dall'asfalto bagnato e soltanto nei venti minuti finali della sessione i piloti sono usciti dai box con le gomme rain intermedie. Alcuni con molta prudenza considerando i muretti da cui è circondato il tracciato, altri si sono lanciati con forza. Come Charles Leclerc, che non si è risparmiato segnando il tempo di 1'57"782 e precedendo Max Verstappen in 1'58"308.

Mezzo secondo di differenza non è poco, anzi, ma i riferimenti cronometrici vanno presi con le pinze. Carlos Sainz è terzo a poco più di un secondo dal compagno Leclerc mentre Fernando Alonso è quarto con l'Alpine-Renault. Lo spagnolo domani raggiungerà quota 350 Gran Premi disputati, record assoluto nella storia della F1. In questa classifica, il primo posto era di Kimi Raikkonen con 349 gare svolte. Turno non particolarmente positivo per la Mercedes, ma si potrebbe supporre che sia Lewis Hamilton sia George Russell hanno girato con il "freno a mano".





Sabato 1 ottobre 2022, libere 3



1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'57"782 - 10 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'58"308 - 12

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'58"848 - 12

4 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'59"429 - 9

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'59"526 - 11

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 2'00"373 - 11

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 2'00"911 - 9

8 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 2'01"007 - 11

9 - George Russell (Mercedes) - 2'01"010 - 10

10 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 2'01"036 - 13

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 2'01"089 - 13

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 2'01"220 - 8

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 2'01"245 - 15

14 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 2'01"502 - 13

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 2'01"679 - 14

16 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 2'01"791 - 13

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 2'01"907 - 13

18 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 2'02"066 - 11

19 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 2'02"599 - 11

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 2'03"510 - 10