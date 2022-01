Giro d'Italia, il gran finale sarà a Verona: svelato il percorso completo

È stato svelato definitivamente il percorso del Giro d'Italia 2022. Il comitato organizzatore di Rcs Sport ha deciso di alzare il sipario sulla prossima edizione della corsa rosa, composta da 21 tappe, con una presentazione "a tappe", suddivisa nel corso di più giorni. Proprio quest'oggi è stato ufficializzato che il gran finale della corsa sarà all'Arena di Verona, location che nel corso degli ultimi anni ha ospitato diverse volte il gran finale della gara, come avvenuto nel 2019 con il successo di Richard Carapaz e nel 2010 con il trionfo finale di Ivan Basso.

Dopo le prime tre tappe in Ungheria, con la prima frazione che si svolgerà a Budapest il 6 maggio, il Giro arriverà in Italia il 10 maggio e propone l'arrivo in salita sul Monte Etna, primo banco di prova importante per chi ambisce alla maglia rosa finale. La carovana proseguirà la risalita attraverso lo Stivale toccando Messina (omaggio a Vincenzo Nibali), la Calabria e Napoli, che ospiterà sia la partenza che l'arrivo dell'ottava tappa dove si celebrerà Procida Capidale della Cultura.

La corsa non toccherà poi il Lazio per dirottare in Abruzzo, regione che ospiterà una delle tappe più affascinanti con Passo Lanciano e arrivo in salita al Blockhaus. La terza settimana sarà davvero molto impegnativa, con la tappa di Aprica (che presenta il Mortirolo e Santa Cristina), Lavarone e soprattutto l'arrivo in quota sulla Marmolada al penultimo giorno che decreteranno chi si giocherà la maglia rosa finale nella cronometro di Verona. Due cronometro, quattro arrivi in salita e sei tappe di media montagna, oltre alle frazioni per velocisti: questo sarà il percorso di un Giro che si preannuncia adatto soprattutto agli scalatori.