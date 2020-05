Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre. Stilato tutto il calendario internazionale

L’Unione Ciclistica Internazionale ha autorizzato il nuovo calendario ciclistico mondiale. L’Italia con Strade Bianche, il Primo agosto, darà il via alla nuova stagione completamente stravolta dall’emergenza Covid-19. Sempre ad agosto, il giorno 8 sarà la volta della Milano Sanremo, poi dal 12 al 16 Criterium Du Dauphiné. Invariate le date per i grandi giri, con il Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre, Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre e Vuelta di Spagna dal 20 ottobre al 8 novembre. La corsa spagnola sarà di solo 18 tappe e non più di 21. Per quanto riguarda le altre classiche, le nuove date sono queste: 30 settembre Freccia Vallone, 4 ottobre Liegi-Bastone-Liegi, 10 ottobre Amstel Gold Race, 18 ottobre Giro delle Fiandre e 25 ottobre Parigi-Roubaix.

Il Giro di Lombardia chiuderà il calendario delle corse il 31 ottobre. Tra le corse reinserite in calendario c’è anche la nostra Tirreno-Adriatico che prenderà il via il 7 settembre e si concluderà il 14 settembre.

Il nuovo calendario

1° agosto: Strade Bianche (Italy)

- 5-9 agosto: Tour de Pologne (Poland)

- 8 agosto: Milano-Sanremo (Italy)

- 12-16 agosto: Critérium du Dauphiné (France)

-16 agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 agosto -20 settembre : Tour de France (France)

-7-14 settembre: Tirreno-Adriatico (Italy)

-11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 settembre -3 ottobre: BinckBank Tour

-30 settembre: La Flèche Wallonne (Belgium)

-3-25 ottobre: Giro d'Italia (Italy)

-4 October: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 October: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 October: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 October: A Travers la Flandre (Belgium)

-15-20 October: Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 October: Tour des Flandres (Belgium)

-20 October - 8 November: Vuelta Ciclista a España (Spain)

-21 October: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 October: Paris-Roubaix (France)

-31 October: Il Lombardia (Italy)

Ultimo aggiornamento: 16:45

