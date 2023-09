Coppa Davis, Arnaldi trascina l'Italia alle Finals di Malaga: Borg battuto in due set

L'Italia del tennis vola a Malaga. Gli azzurri, nonostante la sconfitta alla prima partita contro il Canada, accedono alle Finals di Coppa Davis grazie alla vittoria contro il Cile e al trionfo di Matteo Arnaldi, che alla prima partita del match con la Svezia batte Leo Borg, figlio del leggendario Bjorn, in due set con i parziali di 6-4, 6-3.

Coppa Davis, l’Italia batte il Cile 3-0 e rientra in gioco per le finali: Sonego e Musetti accendono il sogno

Agli azzurri di Volandri, infatti, bastava un solo punto contro gli svedesi dopo il successo del Canada sul Cile per 2-1 per accedere alle finali di Malaga.

Buona la prestazione di Arnaldi che, dopo l'exploit degli US Open, si conferma in crescita trascinando i suoi al passaggio del turno. Sostenuto da un Matteo Berrettini in versione ultras, il tennista ligure trasforma il terzo match point a disposizione e porta a casa un risultato fondamentale per l'Italia. Nel secondo singolare, a qualificazione già raggiunta, Lorenzo Sonego affronterà Elias Ymer.