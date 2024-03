Masters 1000 Miami: Berrettini sfida Murray, Arnaldi contro Fils. Cinque italiani in campo oggi

Giornata ricca di impegni per gli italiani nel Masters 1000 di Miami. In attesa di Jannik Sinner che farà il suo debutto nel torneo a partire dal secondo turno, così come Musetti, sono 5 i tennisti azzurri che oggi, mercoledì 20 marzo, scenderanno in campo nel torneo della Florida.

Berrettini-Murray

Di seguito gli avversari e gli orari delle partite degli italiani. Tutte le partite del torneo saranno visibili in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

La sfida forse più attesa di oggi è quella tra Matteo Berrettini ed Andy Murray, in programma alle ore 20. Entrambi sono reduci da diversi problemi fisici. Da una parte la voglia di riscatto e la gioventù di Berrettini, dall'altra l'esperienza del tennista britannico.

Darderi-Shapovalov

Alle ore 16 sarà il turno dell'italo-argentino Luciano Darderi, N°71 nel ranking, che sfiderà il canadese di origini israeliane Denis Shapovalov (N°132 nel ranking Atp). Una gara aperta, nonostante la differenza di ranking tra i due tennisti. Darderi è reduce dalla vittoria nell'Atp 250 di Cordoba.

Nishioka-Cobolli

In campo a Miami anche Flavio Cobolli che oggi sfiderà il giapponese 70esimo nel ranking Yoshihito Nishioka. Gara in programma alle ore 17:30. L'azzurro arriva da N°62 al mondo.

Cachin-Vavassori

Alle ore 19 sarà il turno di Andrea Vavassori, N°142 nel ranking, che sfiderà l'argentino (N°76 nel ranking) Pedro Cachin.

Fils-Arnaldi

Sfida ad alta quota alle ore 22 tra l'azzurro Matteo Arnaldi (N°37 nel ranking) e il francese Arthur Fils (N°36 nel ranking). Una sola posizione di differenza nella classifica ATP. Una sfida che si prospetta complessa per l'italiano ma anche molto stimolante.