Chi sono Bolelli e Vavassori, la coppia che ha raggiunto la semifinale degli Australian Open nel doppio

Momento magico per i tennisti italiani che si stanno facendo valere in un torneo prestigioso come gli Australian Open. A Melbourne c'è stata gloria non solo per Jannik Sinner, ma anche per la coppia Bolelli-Vavassori che hanno staccato il pass per la semifinale di doppio.

La coppia azzurra ha battuto 7-5, 6-4 Krawietz e Puez.

Australian Open, Bolelli e Vavassori in semifinale

Gli avversari

Giovedì 25 gennaio Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno un'altra coppia di tedeschi, Hanfmann e Koepfer, con la possibilità di raggiungere la semifinale del torneo. I due tennisti azzurri hanno giocato un quarto di finale di grande qualità, con due break per set che hanno indirizzato il match. In un'ora e 31 minuti Bolelli e Vavassori si sono sbarazzati dei due tedeschi, dando prova di grande superiorità. Si tratta del terzo Slam che giocano in coppia ma fino ad ora non era mai arrivato un traguardo come la semifinale.

Dall’altra parte del tabellone la semifinale sarà tra il duo composto dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang contro l’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden.

Chi sono Bolelli e Vavassori

Simone Bolelli è un classe '85, nativo di Bologna, che ha ottenuto i migliori risultati in carriera nel doppio, arrivando ad essere numero 8 al mondo. In carriera ha vinto 11 tornei ATP, spicca l'Australian Open conquistato nel 2015 in coppia con Fognini, prima coppia italiana a farlo. Nel 2023 ha fatto parte della squadra azzurra nella Coppa Davis. Nell'individuale il suo miglior piazzamento è il 36esimo posto nella classifica ATP.

Andrea Vavassori ha esattamente 10 anni in meno rispetto al suo partner. Classe 1995, torinese, anche lui ha costruito la sua carriera sulla specialità del doppio, vincendo tre tornei del circuito maggiore. Adesso ha raggiunto la semifinale degli Australian Open, grazie anche all'esperienza del suo compagno. In precedenza aveva raggiunto anche i quarti al Masters 1000 di Roma.

Orario e dove vederla

La semifinale di Bolelli e Vavassori andrà in scena giovedì 25 gennaio alla Rod Laver Arena e sarà il terzo in programma a partire dalle ore 2.00 italiane. La diretta tv di Bolelli/Vavassori agli Australian Open 2024 di tennis non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it e discovery+.