Stabilità: Roberti, 553,5 milioni per Autonomie locali nel 2021

Bene iter Comunità. Risorse Sicurezza cresceranno con Riforma

Trieste, 30 nov - Ammontano a 2.288 milioni di euro le risorsecomplessive lorde nel triennio 2021-2023 per le Autonomie localie la Funzione pubblica (rispettivamente 743 per il 2021, 776 peril 2022 e 769 per il 2023) di cui 1.669,7 milioni nel triennioper le Autonomie locali (553,5 nel 2021, 575,7 per il 2022 e540,4 per il 2023).

I numeri sono stati illustrati analiticamente dall'assessoreregionale Pierpaolo Roberti alla V Commissione dell'Assemblea delFriuli Venezia Giulia.

Il totale delle risorse a disposizione per le Autonomie localinel 2021, pari a 553,5 milioni, include 30,3 milioni per i nuoviEnti di decentramento regionale (Edr). Per quanto riguarda gliinvestimenti strategici ci sono disposizione 22 milioni per il2021, su un totale triennale di 75,8 (di cui 22 per il 2022 e 31per il 2023).

Roberti ha quantificato il concorso finanziario degli Enti localinel contributo che il Sistema integrato versa allo Stato: sitratta di 208 milioni nel triennio, pari a 69,3 milioni all'anno,il che corrisponde quindi a meno di un decimo del totale diquanto attualmente dovuto a Roma dal Friuli Venezia Giulia.

Questi invece i principali stanziamenti specifici previsti infinanziaria a favore delle Autonomie locali, su base annua: 447,7milioni al Fondo Unico dei Comuni (1343,1 triennale), 11 milionial Fondo ordinario investimenti Comuni, che viene utilizzato perpiccole manutenzioni, i già citati 30,3 milioni agli Edr e i 9,5del Fondo per Comunità di montagna e collinare, cui si aggiungeper il 2021 1 milione per le Uti del Livenza e delle Valli eDolomiti friulane, le quali sono state prorogate fino al 30giugno, a differenza delle altre Uti che vengono meno entro lafine dell'anno. "Gran parte delle nuove Comunità che si sonoformate - ha evidenziato a tale proposito Roberti - ha approvatogià gli statuti, mentre lo spirito della riforma consente alleComunità stesse di prendersi il tempo necessario per riflettere,unire le forze e ripartire secondo una libera scelta".

Tra gli altri stanziamenti per le Autonomie locali figurano gli8,3 milioni nel triennio per il Fondo accompagnamento Comuniderivanti da fusione, i 4,5 milioni triennali per il Fondovalorizzazione buone pratiche, che supporta l'abbattimento deldebito dei Comuni e quindi facilita l'estinzione dei mutui, e i 3milioni (1 all'anno) per Fondo accadimenti straordinari.

L'assessore ha passato infine in rassegna, tra gli altri temisalienti, gli stanziamenti della manovra per la nuovaconcertazione con gli Enti locali, che ammontano a 132.348.820,57euro come valore massimo nel triennio, con valori annualirispettivamente di 22,6 milioni nel 2021, 59,7 milioni nel 2022 e49,1 milioni nel 2023, e la risorse per la sicurezza e la Polizialocale. A tale proposito "l'iter per la nuova legge - haricordato Roberti - è in corso: per questo motivo riproponiamo instabilità 2021 le stesse poste del 2020, ma saremo pronti adarricchire gli importi e rivedere le relative tipologie appenagiungeremo alle fasi conclusive della riforma".ARC/PPH/ep

