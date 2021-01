Sport: Zilli, Meeting PalaBernes evento di buon auspicio per futuro

Udine, 27 gen - "Meeting di atletica come quello che si sta svolgendo al PalaBernes sono un segnale di buon auspicio per la ripartenza dello sport e celebrano una tradizione sportiva regionale che ha saputo negli anni far emergere molti grandi campioni". Lo ha detto l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, a margine delle premiazioni di "Udin jump development", meeting indoor di salto in alto in programma al PalaBernes di Paderno, a Udine. "La Regione sarà sempre al fianco di queste manifestazioni anche per testimoniare la capacità di realtà come quella di Paderno nel costruire una storia sportiva importante nel panorama internazionale del salto in alto" ha ricordato Zilli. L'assessore ha premiato la vincitrice della categoria femminile Jaroslava Muhunchykh, giovane ucraina già campionessa mondiale under 20, che al suo attivo un personale di 2,04 metri. Zilli ha anche portato il saluto dell'Amministrazione regionale agli atleti di casa, l'azzurra pordenonese Alessia Trost (Fiamme gialle) e il friulano Simone Dal Zilio (Brugnera), ricordando come "atleti della loro caratura sono esempi di impegno, determinazione e incarnano uno stile di vita di cui tutti i giovani hanno necessità in un momento così critico per l'attività sportiva, come quello che stiamo vivendo". Non è mancato infine un ringraziamento dell'assessore agli organizzatori della manifestazione, in particolare al friulano Alessandro Talotti, che con il supporto della Fidal e del Coni regionale, ha fatto crescere l'evento rendendolo un punto di riferimento mondiale di questa disciplina. ARC/SSA/al © RIPRODUZIONE RISERVATA