Sicurezza: Roberti, benemerenza regionale a 63 agenti Polizia locale

Udine, 15 gen - A 63 agenti della Polizia locale verràattribuita una benemerenza regionale per essersi particolarmentedistinti in attività di servizio nel corso del 2020.

Gli encomi, di cui sei solenni, sono stati conferiti con decretodell'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza,Pierpaolo Roberti, e saranno comunicati pubblicamente inoccasione della "Giornata regionale della Polizia locale" che sicelebra il 20 gennaio, data in cui ricorre la festa di SanSebastiano, santo protettore della Polizia locale.

Lo ha reso noto lo stesso Roberti, precisando che, se lecondizioni dell'emergenza sanitaria lo consentiranno, lecerimonie per la XII edizione della Giornata verranno organizzatein forma ristretta a Pordenone, nel rispetto dei protocolli dicontenimento della pandemia da Covid-19.

"Compatibilmente con l'evoluzione dei dati pandemici nei prossimigiorni decideremo se confermare o meno il programma dellecelebrazioni che eventualmente si terranno a Pordenone, città incui ricorre anche il 150° anno di fondazione del Corpo di polizialocale del Comune" ha spiegato Roberti."Se la manifestazione sarà confermata - ha aggiunto l'assessore -questa si svolgerà in tono minore; in ogni caso, troveremo ilmodo per far giungere la nostra gratitudine al personale diPolizia locale della nostra Regione per il lavoro svoltoquotidianamente nel corso dell'emergenza sanitaria, con maggiorvicinanza ai cittadini e in condizioni più complesse".

Al momento il programma prevede che la Giornata regionale dellaPolizia locale si apra alle 9 in piazza San Marco a Pordenone eprosegua alle 10 nel Duomo Concattedrale di San Marco, allapresenza del vescovo di Concordia - Pordenone, monsignor GiuseppePellegrini. Successivamente, alle 11.30, le autorità sitrasferiranno nell'ex sala consiliare della Provincia diPordenone in corso Garibaldi dove è prevista la consegna degliencomi ai comandanti degli operatori di Polizia locale premiati,alla presenza di Roberti e del sindaco della città AlessandroCiriani.Sarà anche l'occasione per delineare un bilancio sulle attivitàcondotte nel corso dell'anno precedente, facendo il punto suipropositi e sulle linee di sviluppo degli anni futuri.ARC/SSA/pph

