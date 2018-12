Sappada: Scoccimarro, primo incontro su temi ambientali con sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dissesto idrogeologico e danni da maltempo tra i temi affrontatiTrieste, 11 dic - Gestione dei rifiuti, richieste per centrali idroelettriche, dissesto idrogeologico, efficientamento energetico, centrali a biomasse. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro avvenuto a Sappada, tra l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, e il sindaco della città, Manuel Piller Hoffer.L'assessore ha spiegato di aver effettuato il sopralluogo "in primo luogo per vedere come procedono i lavori di messa in sicurezza dell'area montana dopo i danni causati dal maltempo dello scorso ottobre sia in città sia lungo gli argini e i boschi. Ho ritenuto, inoltre, fondamentale incontrare, assieme a una delegazione della direzione Ambiente ed energia, il sindaco Piller Hoffer a un anno dall'ingresso della sua città in Friuli Venezia Giulia".Scoccimarro ha confermato che "gli argomenti posti sul tavolo sono stati numerosi. Ho garantito la piena disponibilità a supportare il Comune nel complesso passaggio dal Veneto alla nostra Regione. Per quanto concerne l'ambito ambientale si spazia tra temi diversi, dai rifiuti, al dissesto idrogeologico, fino alle auto e bici elettriche".In merito alla candidatura della valle del Piave a Riserva della biosfera dell'Unesco, l'assessore ha ribadito che "verrà presentata nei prossimi mesi a Parigi insieme al progetto del Tagliamento". ARC/MA/ep