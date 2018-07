Salute: Riccardi, previsione terapia protonica resta al Cro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 19 lug - "Stiamo lavorando alla realizzazione di un Centro per la terapia protonica all'Irccs Cro di Aviano e reputo sbagliato il comportamento di chi si avventura in ipotesi alternative a questo dato di fatto". Lo precisa il vicegovernatore e assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispetto alla realizzazione dell'innovativa struttura di trattamento dei tumori in via di concretizzazione nel Centro di riferimento oncologico.Riccardi ribadisce che "siamo completando gli approfondimenti disposti dalla deliberazione della Giunta regionale 735/2018 sulla definizione della copertura finanziaria regionale dell'intervento. Anche Egas conferma che stanno per essere completate le valutazioni Hta (Health technology assessment) previste in caso di investimenti superiori al milione di euro. Confermo quindi che l'iter sta proseguendo nei tempi previsti senza alcuna variazione". ARC/com