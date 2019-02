Salute: Riccardi, dono per ospedale Monfalcone dimostra cuore Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monfalcone, 8 feb - "La somma raccolta testimonia come nel cuore della nostra gente ci sia una ricchezza straordinaria e come, grazie anche al ruolo dell'impresa e allo straordinario lavoro del volontariato, con l'entusiasmo e la volontà sia possibile raggiungere anche i risultati apparentemente più difficili".Lo ha detto oggi a Monfalcone il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante la consegna da parte di Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e Emilia Romagna) di 16.640 euro all'associazione "DinAMICI" - Insieme per il Volontariato", promotrice del progetto "Una nuova Neuropsichiatria infantile per l'Ospedale San Polo - Monfalcone" che prevede la realizzazione di venti stanze per ospitare minorenni con disabilità psichiche, motorie e sensoriali. Un'opera di ristrutturazione per la quale la Regione ha stanziato 1milione e 430mila euro.Come sottolineato dal vicegovernatore, questo gesto di solidarietà ha visto tra i protagonisti una realtà imprenditoriale unita al territorio da un legame virtuosamente improntato alla responsabilità sociale. "A testimonianza - ha spiegato Riccardi - della malriposta diffidenza con cui a volte si guarda al mondo delle imprese che, non dimentichiamolo, sono fatte di persone le quali sono capaci di mettere in campo il proprio spirito altruistico a servizio di una causa importante".L'assessore ha poi rimarcato il ruolo "prezioso e fondamentale" delle associazioni di volontariato. "Senza queste realtà - ha detto Riccardi - il nostro sistema sociosanitario non ce la farebbe a reggere di fronte a quelle che sono le esigenze di assistenza che provengono da un settore complicato come quello delle cronicità".E proprio nella sinergia tra pubblico, imprese e associazionismo l'assessore individua lo strumento strategico per affrontare al meglio le sfide legate all'erogazione di quei servizi che aiutano le persone alle prese con problemi legati alla condizione fisica."Quanto è stato fatto da Aspiag e dai volontari - ha concluso Riccardi - dimostra che il tema non è solo quello dell'ospedale, ma il campo d'azione coinvolge un sistema più articolato dal quale emergono storie straordinarie come quella di oggi".I 16.640 euro donati all'associazione DinAMICI sono il ricavato della vendita, durante il periodo natalizio, di una tipologia speciale di panettone e di pandoro. ARC/GG/ep