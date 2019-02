Salute: Riccardi, bene San.Arti nella sfida della spesa sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 21 feb - "L'attività di San.Arti., ispirata ai principi della responsabilità sociale e della contribuzione solidale, è perfettamente coerente con la sfida di una spesa sanitaria sostenibile, che richiede un'alleanza tra pubblico e privato in cui il pubblico detiene il controllo delle regole".Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi intervenendo alla conferenza stampa dei San.Arti Days tenutasi oggi a Trieste, seconda città dopo Brescia di un tour nazionale di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari organizzato dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa no-profit per i lavoratori dell'artigianato.Proprio la prevenzione, a giudizio di Riccardi, "è un tema centrale rispetto alla condizione di salute delle persone, alla costruzione di percorsi di stili di vita ma anche rispetto alla spesa sanitaria, la quale non ha e non avrà risorse infinite e ci richiama quindi a un'attenta riflessione sui modelli culturali e organizzativi che possono permetterci di mantenere le prestazioni oggi garantite dal sistema". San.Arti, nato da un accordo interconfederale del 2010 con il coinvolgimento delle parti sociali e attivato nel 2012, conta oggi in Italia 520mila iscritti (su una base di 1.150.00 lavoratori artigiani) e 780 sportelli. "I fondi negoziali come San.Arti - ha osservato presidente nazionale Dario Bruni - non costano nulla al pubblico e al tempo stesso al pubblico danno supporto". Alla conferenza stampa nella Sala Giubileo sono intervenuti anche gli assessori comunali di Trieste ai Servizi e alle politiche sociali, Carlo Grilli, e allo Sviluppo economico, Francesca De Santis.Per tutta la giornata la clinica mobile di San.Arti stazionerà in piazza Sant'Antonio nuovo a Trieste a disposizione delle aziende e dei lavoratori aderenti al fondo per la misurazione gratuita di colesterolo, trigliceridi e glicemia. ARC/PPH/ep