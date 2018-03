Ricerca: accordo di collaborazione Regione-Icgeb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 21 mar - Si rafforza la collaborazione tra la Regione e l'International centre for genetic engineering and biotechnology (Icgeb) di Trieste. La Giunta regionale, anche in considerazione dell'intesa con i ministeri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Istruzione, università e ricerca per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia, ha infatti approvato l'accordo con l'Icgeb per favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e il potenziamento delle relazioni internazionali in questo ambito.Nello specifico il documento prevede la possibilità per la Regione e l'Icgeb di definire progetti condivisi di collaborazione congiunta, nei quali ricerca, innovazione e formazione saranno strettamente legate al contesto territoriale in campo scientifico, economico e produttivo.L'accordo stabilisce inoltre l'individuazione e la definizione di strategie per l'attrazione di investimenti in Friuli Venezia giulia, in particolare nel campo della ricerca biomedica, ma anche lo sviluppo di una cultura dell'innovazione in materia sanitaria, con particolare riferimento al settore biomedicale e farmaceutico, al fine di agevolare l'ingresso di nuove tecnologie tra le prestazioni sanitarie e l'avvio di progetti inerenti programmi e piattaforme di ricerca europee nell'ambito delle scienze della vita.Questa collaborazione consentirà quindi di sviluppare progetti per la creazione di reti internazionali finalizzate alla valorizzazione, internazionalizzazione e trasferibilità delle attività di ricerca e formazione e di attuare iniziative di divulgazione scientifica anche a carattere nazionale, comunitario ed internazionale, su temi di interesse regionale. Analogamente saranno gestite in modo coordinato le attività di collaborazione in previsione dell'Euro science open forum (Esof) 2020 e quelle avviate con le istituzioni europee, in particolare con il Joint research centre della commissione europea (Jrc). ARC/MA/fc