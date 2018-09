Minoranze: Roberti, supporto a comunitÃ  italiane in Slo e Cro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ma serve chiarezza sulla questione Università Popolare Trieste"Trieste, 18 set - "La Regione non farà mancare il proprio supporto alle comunità italiane in Slovenia e Croazia".Questa la posizione espressa dall'assessore a Politiche comunitarie e Corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, nel corso dell'incontro con la delegazione dell'Unione Italiana, guidata dal presidente Maurizio Tremul, avvenuto questo pomeriggio a Trieste.In merito alle difficoltà economiche in cui versa l'Università Popolare di Trieste, alla quale era affidata la gestione di una parte consistente dei contributi per le comunità italiane in Istria, l'assessore ha evidenziato che "la Regione è conscia della situazione di disagio generata da questa situazione ma, allo stesso tempo, è necessario che venga fatta chiarezza sull'intera vicenda. Solo quando avremo un quadro preciso della reale entità degli scompensi di bilancio, infatti, potremo stabilire la migliore strategia d'intervento".Rimarcando "l'importanza delle attività attuate dalle comunità italiane in Istria, in particolare attraverso gli istituti scolastici e le numerose iniziative in ambito sociale", l'assessore ha quindi confermato la valenza del dialogo tra le Regione e l'Unione Italiana e ribadito la volontà di individuare una soluzione alla mancata erogazione dei contributi gestiti dall'Università Popolare. ARC/MA/fc