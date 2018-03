Istruzione: 26/3 a Udine presentazione servizi orientamento Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 22 mar - Gli strumenti messi a punto dalla Regione per offrire servizi di qualità in materia di orientamento educativo nelle scuole del territorio e la nuova Carta dei servizi regionali di orientamento saranno alcuni dei contenuti di "Vision: servizi e strumenti regionali per progettare percorsi di orientamento educativo", il seminario previsto per il prossimo 26 marzo alle 15, nella sede della Regione a Udine nell'auditorium Comelli.Nel corso dell'incontro verrà illustrato anche un nuovo metodo di valutazione per rilevare i fabbisogni dei servizi di orientamento educativo nelle scuole. Si tratta di vision, la metodologia di assessment che parte dall'analisi dallo stato dell'arte per individuare azioni concrete volte ad aumentare l'efficacia dei percorsi.Accanto a questo strumento sarà presentata anche la nuova Carta dei Servizi regionali di orientamento, un documento-guida che offre una panoramica completa dei servizi e degli interventi promossi dalla Regione per garantire un adeguato sostegno all'orientamento di tutti gli studenti del Friuli Venezia e Giulia, nelle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado.È possibile iscriversi all'evento fino alle ore 24 di domenica 25 marzo utilizzando l'apposito modulo online su www.regione.fvg.it. ARC/LPfc