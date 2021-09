Imprese: opportunità investimento Fvg presentate stampa internazionale

Milano, 22 set - Il Friuli Venezia Giulia è il luogo ideale nel quale investire e sviluppare nuove imprese: all'interno di un'ampia azione di promozione dell'economia la Regione ha introdotto rilevanti sgravi fiscali per le aziende che si insediano sul proprio territorio, tra i quali il più rilevante è l'azzeramento dell'Irap, ma ha anche sostenuto in maniera consistente l'infrastrutturazione del settore logistico portuale e supportato lo sviluppo turistico. Il tutto in un contesto che pone il Friuli Venezia Giulia ai massimi livelli italiani ed europei per la presenza di centri di ricerca internazionali e l'innovazione tecnologica.



È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo nel corso dell'evento "Investire In Friuli Venezia Giulia", organizzato per la Regione dall'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa a Milano nella sede dell'Associazione stampa estera, al quale hanno partecipato, oltre a giornalisti di varie testate straniere e numerosi ospiti e relatori, anche il Console generale di Germania a Milano Ingrid Jung e il console per gli Affari commerciali degli Usa a Milano Tanya Cole, oltre al presidente dell'Ice, Carlo Ferro.



Nel corso dell'evento, indirizzato in particolare ai Paesi dai quali la Regione punta ad attrarre investimenti ovvero Germania, Stati Uniti d'America, Francia e Austria, è stato trasmesso anche un videomessaggio del governatore del Friuli Venezia Giulia, il quale ha evidenziato i numerosi asset sui quali l'Amministrazione regionale sta puntando in maniera decisa in settori strategici come Ict, ingegneria e metalmeccanica, biofarmaceutica e scienze della vita, agroalimentare e logistica.



L'assessore alle Attività produttive ha confermato che le agevolazioni attuate dalla Regione si sommano e integrano con quelle nazionali anche grazie all'azione sinergica della società finanziaria regionale Friulia, dei Fondi per lo sviluppo e di rotazione che accompagnano la crescita delle imprese, oltre a uno strumento come l'agenzia Lavoro & SviluppoImpresa che fa da accompagnamento e raccordo con il territorio a tutte le iniziative di investimento delle imprese. Puntare sul Friuli Venezia Giulia significa quindi investire sul futuro e su un territorio ricco di prospettive, solido e stabile economicamente e amministrativamente.



L'esponente della Giunta ha quindi evidenziato come il Friuli Venezia Giulia sia la prima regione italiana ad essere stata classificata Strong innovator dal "Regional Innovation Scoreboard" della Commissione Europea. Inoltre, in regione sono presenti sia un bacino di reclutamento potenziale di competenze con un livello di qualifica della popolazione superiore alla media nazionale, sia risorse scientifiche e tecnologiche altamente qualificate per collaborazioni in progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare con un posizionamento significativo nelle scienze della vita, nelle scienze dei materiali, nell'Ict, nell'elettronica, nelle nanotecnologie e nelle scienze e tecnologie alimentari.



Intervenendo durante l'incontro il Console Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano Ingrid Jung ha osservato come il rafforzamento dei rapporti tra Germani e Friuli Venezia Giulia rappresenti un grande potenziale per l'incremento dei rapporti commerciali e come il decollo della nuova piattaforma logistica di Trieste apra nuove opportunità economiche per tutta la regione.



Il Console per gli Affari Commerciali degli Stati Uniti d'America Tanya Cole ha quindi dimostrato interesse per l'abbattimento delle imposte per l'insediamento di nuove imprese soprattutto nei settori portuale, delle nuove tecnologie e della cyber-security e rimarcato come realtà produttive del Texas e del Nevada abbiano già rapporti commerciali consolidati con il Nord Italia.



Il presidente dell'Agenzia Ice, Carlo Ferro, ha rimarcato come, in un contesto nel quale l'export italiano nei primi mesi del 2021 è tornato ai livelli pre-Covid, il Friuli Venezia Giulia abbia registrato una crescita superiore alla media nazionale e di conseguenza investire nella nostra regione significhi investire in un ecosistema che fa dell'Italia la seconda nazione esportatrice in Europe e l'ottava nel mondo.



All'incontro ha partecipato anche la direttrice generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa che ha riassunto e schematizzato i punti di forza del Friuli Venezia Giulia, i settori prioritari di ricerca attiva degli investitori e gli incentivi messi a disposizione delle aziende e degli investitori interessati al Friuli Venezia Giulia.



Ha chiuso l'incontro la presentazione di Guido Amato, vicepresidente di Julia Vitrum, azienda partecipata dalla multinazionale americana O-I, il quale ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dai funzionari del sistema regionale per favorire l'insediamento dell'impresa in Friuli Venezia Giulia, evidenziando l'efficienza e la fattività della collaborazione sia per quanto riguarda i processi autorizzativi e contributivi sia per quanto concerne la formazione professionale. ARC/MA/pph





