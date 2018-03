Giovani: 23-24/4 a Udine 100 studenti nel Parlamento Europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 22 mar - Per due giorni Udine sarà la sede dello European Youth Parliament.Venerdì 23 e sabato 24 marzo il palazzo della Regione in via Sabbadini accoglierà oltre 100 studenti, suddivisi in otto delegazioni, chiamati a simulare un dibattito parlamentare internazionale su tematiche di interesse comune.L'iniziativa è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Associazione Parlamento Europeo giovani - European Youth Parliament.I lavori, che si svolgeranno in lingua inglese, si apriranno venerdì con una prima riunione nella sede dell'educandato liceo Uccellis per poi trasferirsi nel palazzo della Regione, dove nel pomeriggio si svolgeranno i lavori preparatori sulle tematiche assegnate.I ragazzi tratteranno di politica estera, ambiente, salute pubblica, sicurezza alimentare, parità di genere, diritti civili e giustizia, turismo e trasporti.Gli esiti dei lavori verranno discussi pubblicamente in assemblea generale il giorno seguente, dedicato appunto alla General Assembly preceduta dalla cerimonia di apertura ufficiale con i saluti istituzionali.Sono otto le scuole che invieranno le loro delegazioni: l'istituto statale superiore Malignani di Udine, il liceo scientifico statale Grigoletti di Pordenone, il liceo scientifico Copernico di Udine, l'educandato statale Uccellis di Udine, il liceo scientifico Galilei di Trieste, l'Isis Dante di Gorizia con i licei Slataper e Duca degli Abruzzi e il Collegio del mondo unito di Duino, ai quali si aggiungeranno gli studenti delle scuole di Udine partecipanti in qualità di uditori. ARC/SSA/fc