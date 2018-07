Foreste: Bini-Zannier, FVG sarÃ  presente a SAIE Salone foresta-legno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 20 lug - La Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente con uno stand istituzionale al 'SAIE-Tecnologie per l'edilizia e l'ambiente costruito 4.0', in programma alla fiera di Bologna dal 17 al 20 ottobre 2018.Lo rendono noto gli assessori alle Attività produttive, Sergio Bini, e alle Risorse agricole e forestali, Stefano Zannier, che hanno illustrato ai colleghi di Giunta i motivi della partecipazione a questo evento fieristico specializzato, spiegando che l'intento è di valorizzare il settore della foresta e del legno e di potenziare l'integrazione e la visibilità delle aziende specializzate.Lo stand del Friuli Venezia Giulia, finalizzato a illustrare in modo unitario e organico le diverse realtà del settore legno regionale, già certificato per la sostenibilità ambientale, a partire dall'approvvigionamento della materia prima, sarà il frutto di una collaborazione con la rete di imprese 'Filiera legno FVG' e prosegue l'esperienza collaudata da anni.All'interno dello spazio espositivo al SAIE, le aziende presenteranno le proprie produzioni, mentre la Regione proporrà le iniziative istituzionali volte a favorire lo sviluppo della filiera e la certificazione della gestione sostenibile. ARC/CM