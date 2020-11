Famiglia: Rosolen, necessario immaginare nuove politiche trasversali

Trieste, 30 nov - "Da adesso in poi, anche a causa dellapandemia che stiamo vivendo, abbiamo un dovere: non siamochiamati solo a rispondere alle necessità contingenti equotidiane, ma anche quando pensiamo alla famiglia dobbiamoessere in grado di programmare il futuro ragionando in modotrasversale. Non è più sufficiente copiare vecchie strategieadattandole a tempi diversi. La sfida più grande, quello che ciconsentirà di fare il salto di qualità, sarà data dalla nostraforza di immaginare nuove politiche".

Lo ha affermato l'assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen,intervenuta oggi in videoconferenza alla nona edizione delFestival della famiglia, promosso Provincia autonoma di Trentocon il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"La famiglia rappresenta una responsabilità collettiva mentre pertroppo tempo è stata considerata il luogo della fragilità cheandava esclusivamente protetto. È invece il baluardo più altodella nostra comunità - ha ricordato Rosolen -. In ognisituazione di crisi essa dimostra di saper abbracciare un insiemedi concetti trasversali: conciliazione, educazione, sostegno,ammortizzatore sociale...dobbiamo partire da questa visione perriuscire a portare a compimento quella crescita culturale che inItalia attendiamo da troppo tempo".

"Quando lo Stato sociale è più forte, le donne sono più occupatee fanno più figli - ha rimarcato l'assessore -. Questo è un datosostanziale che spiega molto chiaramente perché la politica debbaconcentrarsi con determinazione sui temi della famiglia. Adessoabbiamo davanti a noi una opportunità molto importanterappresentata dalla nuova programmazione del Fondo socialeeuropeo. Nelle parti che riguardano i giovani, le nuove povertà,l'istruzione, la formazione, l'inclusione sociale e la formazionepermanente dobbiamo trovare le risorse per investire al meglionelle politiche per la famiglia".

Nel corso del suo intervento l'assessore Rosolen ha ancheannunciato la sottoscrizione di un protocollo di collaborazionefra Regione Friuli Venezia Giulia e Agenzia per la famiglia diTrento ritenuto strategico per il contrasto alla denatalità.ARC/RT/ep

