Enti locali: Roberti, oggi parte rivoluzione finanza locale Fvg

Approvazione all'unanimità LR 112/2020 rafforza autonomia FriuliVenezia Giulia Trieste, 28 ott - Con l'approvazione della legge 112/2020,sostenuta trasversalmente da tutte le parti politiche che hannolavorato congiuntamente per rafforzare la specialità della nostraRegione, la finanza locale sarà completamente rivoluzionata,dando nuova linfa ad un sistema integrato, comprendente Regioneed enti locali, capace di assicurare la propria sostenibilitàfinanziaria e al contempo consentire l'avvio delle opererichieste dalle comunità locali e le assunzioni necessarie pergarantire l'erogazione di servizi di alto livello ai cittadini".È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alleAutonomie locali e funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, dopol'approvazione all'unanimità della legge regionale 112/2020 cheintroduce importanti modifiche alle disposizioni di coordinamentodella finanza locale contenute nella lr 18/2015.In merito l'assessore ha spiegato che "tutto l'arco politico hacompreso l'ampiezza di questo provvedimento che è particolarmenteimportante perché, oltre ad avere riflessi concreti e immediatisugli enti locali, sancisce il principio per cui esercitando unafunzione in più il Friuli Venezia Giulia amplia la propriaautonomia. Una conquista sulla quale è stato rilevante dare unsegnale di compattezza perché grazie ad essa chi governerà infuturo potrà continuare ad avere uno strumento in più pergarantire sviluppo al proprio territorio. Grazie ai patti finanziari, le competenze delle Regione siampliano in modo esponenziale, al pari della derivanteresponsabilità: attraverso la maggiore libertà d'azione loroconcessa, i Comuni potranno assumere personale in base allapropria capacità e disponibilità, contrarre debito e dare il viaalla realizzazione di nuove opere. Il tutto senza che lo Statoabbia più voce in capitolo sulle modalità con cui i Comuniaccendono mutui o reclutano personale, superando così leproblematiche derivanti dal Patto di stabilità e da analoghivincoli imposti a livello statale. Con l'entrata in vigore dellalegge, i Comuni non saranno più legati ai tagli lineari sullespese a loro imposti, ma semplicemente dovranno garantire ilcontributo alla finanza pubblica, concretizzando così unprincipio di vera autonomia".Roberti ha chiarito che "con questa legge si concretizza unprocesso avviato più di dieci anni fa e si ottiene una vittoriaimportante per i Comuni che fanno parte del sistema delleautonomie locali e per tutto il Friuli Venezia Giulia. Inoltre vasottolineato che la Giunta ha impostato il percorso che haportato all'approvazione della norma sul principio dellacondivisione con il sistema delle Autonomie locali e con tutte leparti politiche".L'assessore ha infine chiarito che "al di là degli aspettitecnici, questa norma avrà ricadute importanti per l'economiaregionale perché potenzialmente garantisce al Comparto unico delFriuli Venezia Giulia l'opportunità di effettuare anche unmigliaio di assunzioni".ARC/MA/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA