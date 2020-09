Elezioni comunali: Fabrizio Prevarin sindaco di Andreis

Trieste, 22 set - Fabrizio Prevarin, appoggiato da Crescere Insieme-Andreis-Lista civica 2020, è stato eletto sindaco del Comune di Andreis con 122 voti, pari all'80,79 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti: Elena Boschian (Per l'unicità di Andreis-Lista civica), con il 19,21 per cento dei voti (29).



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it) ARC/AL/gg



