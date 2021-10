Elezioni: Ciriani confermato sindaco di Pordenone

Pordenone, 5 ott - Alessandro Ciriani, appoggiato da Lista Ciriani sindaco Pordenone cambia, Ciriani sindaco Fratelli d'Italia, Forza Italia - Udc - Pordenone civica, Progetto Fvg - Alessandro Ciriani sindaco e Lega Salvini Fvg, è stato confermato sindaco di Pordenone con 14.757 voti, pari al 65,38 per cento dei voti validi.



Hanno inoltre ottenuto voti:



- Gianni Zanolin (La civica, Movimento 5 stelle, Il bene comune, Partito democratico) con il 29,88 per cento dei voti (6.745)



- Anna Ciriani (Lista civica Anna Ciriani sindaca - #amiamopordenone) con il 3,21 per cento dei voti (725)



- Vitto Claut (Coalizione etica) con l'1,52 per cento dei voti (343)



I dati completi e dettagliati sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (https://elezioni.regione.fvg.it/).



