Cultura: Regione, chiesa Redentore su Cuarnan simbolo fede e rinascita

Montenars, 20 set - L'amministrazione regionale ha preso parte oggi alla cerimonia per il 35mo anniversario della ricostruzione della chiesa del Redentore sulla cima monte Cuarnan a Montenars.



L'inaugurazione della chiesetta-monumento avvenne il 22 settembre 1902, alla presenza di oltre 8000 persone convenute da tutto il Friuli. Nel 1964-65 si procedette ad una ampia riparazione e per l'inaugurazione don Francesco Placereani celebrò la Messa in friulano.



Il 6 maggio 1976 anche la chiesetta del Cuarnan fu distrutta dal terremoto e fu ricostruita, in segno di ringraziamento e rinascita, con la solidarietà dei volontari. L'inaugurazione avvenne il 22 settembre 1985 con la partecipazione dell'arcivescovo Alfredo Battisti. ARC/EP



