Covid: Riccardi, su ospedale Cividale no strumentalizzazioni politiche

Trieste, 31 ott - "Spiace dover leggere, in queste drammaticheore in cui l'intero sistema sanitario nazionale è messo sottopressione dall'ondata pandemica, che qualche parlamentare dellaRepubblica riduca il valore del suo mandato tentando di lucrarepoliticamente su una scelta tecnica presa per rispondere inmaniera adeguata alla necessità di posti letto per i malati diCovid in Friuli Venezia Giulia".

Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute,Riccardo Riccardi, in ordine ad alcune prese di posizionesull'Ospedale di Cividale.

"Essendo il tempo prezioso a fronte dei compiti che ciascuno dinoi è chiamato ad assolvere - ha sottolineato Riccardi -, invitochi di dovere a investire meglio il suo, di tempo, utilizzando inmaniera più consona le proprie prerogative di parlamentare,magari per chiedere conto al Governo dei ritardi e delledisfunzioni che sono sotto gli occhi di tutti e sulle quali ilsottoscritto ha sempre scelto di non polemizzare, per quelprincipio di serietà istituzionale che evidentemente - haconcluso - non tutti sentono proprio".ARC/GG

© RIPRODUZIONE RISERVATA