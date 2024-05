Vent'anni di matrimonio insieme. Una storia d'amore, iniziata grazie a un incontro casuale, e anche presunti tradimenti. È il bilancio delle nozze dei reali danesi. Anche se nati in continenti diversi, il destino ha voluto farli incontrare. Re Frederik, Federico X, di Danimarca, 55 anni, sovrano dal 14 gennaio 2024, e la Regina Mary (nome di battesimo Mary Elizabeth Donaldson), 52 anni, festeggiano martedì 14 maggio 2024 il loro anniversario di nozze. Sin dall'incontro nel Duemila, la coppia, apparentemente, ha acquisito col tempo via via più forza, e ora, in seguito all'abdicazione della regina Margherita II, guida la famiglia reale danese. Tuttavia, sulla Regina pesano le voci continue di presunte scappatelle del sovrano. L'ultima degna di nota risale a febbraio.

Re Frederik e regina Mary, matrimonio in crisi? La bandiera danese a mezz'asta riaccende le voci di una rottura

La storia e le nozze

Il 16 settembre 2000, ai Giochi della XXVII Olimpiade, il giovane principe di Danimarca incontrò nel locale Slip Inn di Sydney l'australiana Mary Donaldson. Un colpo di fulmine diede il via a una frequentazione che solo tre anni più tardi culminò nel fidanzamento ufficiale, l'8 ottobre 2003. Il matrimonio un anno dopo, il 14 maggio 2004 nella cattedrale di Nostra Signora a Copenaghen. Donaldson, che acquisì la cittadinanza danese nel giorno delle nozze, scelse come testimoni le due sorelle e l'amica Amber Petty, e come damigelle le nipoti Madisson Woods, Erin e Kate Stephens. La festa di nozze proseguì nel palazzo di Fredensborg. Un dettaglio molto commovente e a tratti straziante è stata la scelta di Donaldson di posizionare il suo bouquet sulla tomba di sua madre Henrietta Clark Donaldson, in Scozia, morta prematuramente nel 1997 per un arresto cardiaco.

I figli

Frederik e Mary hanno due figli e due figlie: Christian, nato nel 2005, erede al trono; Isabella, nata nel 2007, e gemelli Vincent e Josephine, nati nel 2011.

Regno insieme

La coppia è salita al trono il 14 gennaio scorso, a seguito dell'abdicazione della madre. Lo stesso giorno si è tenuta la proclamazione ufficiale. La semplicità della cerimonia di incoronazione è stato un tema molto discusso. Una vera e propria cerimonia di incoronazione, infatti, non c’è stata: la Regina Margherita ha firmato una dichiarazione di abdicazione presso il Consiglio di Stato al Palazzo di Christiansborg, dopo la quale il figlio è divenuto automaticamente re. La proclamazione è avvenuta dal balcone del palazzo, da cui Federico X e la consorte, vestita in bianco, e i quattro figli hanno salutato il regno nelle loro nuove vesti. Il motto dei nuovi sovrani della Danimarca, "Uniti, impegnati, per il Regno", è il primo a non menzionare Dio dai tempi di Federico VII.

Chi è la Regina Mary

Già paragonata a Kate Middleton, 42 anni, per lo stile e sotto certi aspetti anche per l'essere un'outsider del mondo coronato, Donaldson è la figlia minore degli accademici scozzesi John Dalgleish ed Henrietta Clark Donaldson. Donaldson è nata nel 1972 a Hobart, capitale dello stato insulare della Tasmania. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università della Tasmania, e prima dell’unione con Frederik, ha lavorato per diverse agenzie pubblicitarie in Australia, Scozia, Francia e, infine, Danimarca. Dall'anno del suo matrimonio ha iniziato a patrocinare organizzazioni culturali, umanitarie, sportive, sociali, sanitarie, la moda danese, la scienza e la ricerca. Attiva sul sociale, si è più volte espressa sul tema dell'immigrazione e del bullismo.

I presunti tradimenti del Re

Non solo gioie. Nelle nozze anche alcune presunte relazioni extraconiugali. La corona non avrebbe aiutato il fresco sovrano di Danimarca a mettere la testa a posto, né a bloccare la sua voglia di valicare i confini del regno per raggiungere la Spagna. Secondo ¡Hola!, sua maestà sarebbe tornato a Madrid, in forma privata e in segreto, in diverse occasioni, anche negli ultimi mesi. L’ultima presunta visita nella settimana di San Valentino. La bomba sulla presunta relazione extraconiugale è stata lanciata lo scorso novembre dalla rivista Lecturas, che ha pubblicato le foto dell’allora erede al trono a spasso per Madrid con l’ereditiera messicana Genoveva Casanova. Lei, volto della tv iberica, è anche l’ex moglie di Cayetano Martínez de Irujo, figlio della duchessa d’Alba Cayetana Fitz-James Stuart. Gli scatti proverebbero la permanenza notturna di Federico X nella casa di lei, amica di lunga data conosciuta durante una battuta di caccia.

Una storia smentita e su cui non ci sono conferme. Un comunicato di Genoveva, che annunciava azioni legali, negò la relazione. Poi il clamore per l’addio di Margherita II e l’ascesa al trono della coppia avevano fatto calare il silenzio sullo scandalo.