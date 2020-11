Covid: Fedriga-Riccardi, parte predisposizione piano vaccinale per Fvg

Regione indica ad Arcuri strutture dove potranno essere inviateprime dosi

Trieste, 24 nov - "In base alle indicazioni del commissarioArcuri il sistema sanitario regionale ha avviato lapredisposizione del piano di fattibilità per la prima fase disomministrazione del vaccino per il Covid-19".

Lo hanno annunciato il governatore Massimiliano Fedriga e ilvicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, iquali hanno evidenziato che "la struttura commissariale ci hainformati che già dalla fine di gennaio 2021 l'Italia dovrebbericevere 3,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer, sufficienti per1,7 milioni di persone. Secondo quanto previsto da Arcuri lacampagna vaccinale partirà dai luoghi che, nel corso dellapandemia, hanno rappresentato il principale canale di diffusionedel virus, come ospedali e strutture residenziali per anziani".

Fedriga e Riccardi hanno spiegato che "secondo quanto previsto alivello nazionale il vaccino sarà inizialmente somministrato alpersonale sanitario nelle strutture ospedaliere e tramite unitàmobili nelle case di riposo. Il vaccino Pfizer, che appare comeil più promettente tra quelli in fase di sviluppo, richiedeinfatti rigide misure di trasporto e conservazione, a partire dalmantenimento a temperature molto basse, che impongonol'individuazione di specifici siti di consegna".

La Regione, attraverso una nota del governatore Fedriga, hasottoposto al commissario Arcuri un piano articolato con i puntidi consegna e distribuzione dei vaccini corrispondenti ai criteristabiliti dalla struttura commissariale per garantire unamigliore copertura del territorio regionale. "E' in corso ilperfezionamento dell'individuazione delle strutture, definite inbase al numero di operatori e alla prossimità con le strutturesocio-assistenziali, che presumibilmente vedrà coinvoltil'ospedale di Cattinara a Trieste, Santa Maria della Misericordiadi Udine, quello di Gorizia, il Santa Maria degli Angeli diPordenone, San Polo di Monfalcone e Sant'Antonio Abate diTolmezzo - hanno chiarito il governatore e il vicegovernatore -.Inoltre, il sistema sanitario sta avviando le procedure peracquisire, anche attraverso la struttura commissariale, ulterioridispositivi di conservazione di modo da garantire una maggiorecapacità di stoccaggio dei vaccini".

Fedriga e Riccardi hanno spiegato che "l'approvvigionamento deivaccini per il Covid-19 è completamente nelle mani dellastruttura commissariale e il sistema sanitario regionale sioccuperà della sua somministrazione. In base alle stimeeffettuate seguendo i criteri posti dal commissario Arcuri, laRegione ha indicato un fabbisogno iniziale di dosi per vaccinarequasi 60mila persone, di cui quasi 48mila afferenti a variotitolo professionale al sistema sanitario e socio-assistenziale ecirca 11mila per gli ospiti delle strutture per anziani. È quindimolto importante che il Governo, attraverso la strutturacommissariale per l'emergenza Covid, riesca ad assicurare unaquantità sufficiente di vaccini per coprire il fabbisogno delFriuli Venezia Giulia nei tempi previsti. Successivamente ilGoverno darà il via alle ulteriori fasi del piano vaccinale perl'estensione della vaccinazione alla più ampia parte dipopolazione possibile, a partire dalle persone con maggiorilivelli di fragilità".ARC/MA/al

