Att. Produttive: Bini, piÃ¹ fondi rispetto all'anno scorso

Trieste, 13 dic - "La legge di Stabilità dello scorso anno prevedeva 61 milioni e 400 mila euro tra le risorse regionali libere destinate alle Attività produttive, mentre con gli emendamenti approvati oggi in Aula il settore può contare su 86 milioni e 740 mila euro: decisamente con la Giunta Fedriga si parte con il segno più e gli imprenditori riceveranno più fondi".Così l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini commenta l'approvazione degli emendamenti alla legge di Stabilità, replicando all'opposizione che aveva segnalato come nel 2018, a sostegno delle attività produttive, la Giunta Serracchiani avesse stanziato una cifra superiore rispetto all'attuale.Lo stanziamento di 111 milioni per il 2018, precisa l'assessore, comprendeva però circa 50 milioni di euro di fondi statali già iscritti al bilancio iniziale del 2018."In questi giorni si è fatta disinformazione, confrontando i dati del budget preventivo 2019 con quelli del consuntivo 2018. Il confronto tra le due leggi di Stabilità mostra, invece, l'attenzione superiore che la Giunta Fedriga ha riservato a turismo e imprenditoria destinando 25 milioni di euro in più rispetto alla precedente amministrazione". ARC/EP