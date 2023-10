Vacanze ad ottobre: perché conviene e 5 mete consigliate

Il momento perfetto per partire secondo la stragrande maggioranza delle persone è l'estate, tuttavia nelle prossime righe vi sveleremo i motivi per i quali partire ad ottobre, e quindi in autunno, può risultare ancora più gradevole e conveniente. Inoltre, c'è anche da sottolineare che, alcune delle mete preferite dai viaggiatori, sono ancora calde durante tutto il mese di ottobre.



Perché conviene partire ad ottobre?



Uno dei primi vantaggi che possiamo trovare nel momento in cui decidiamo di partire in autunno è senza dubbio quello legato al fattore economico, tanto che sotto questo punto di vista il motivo numero uno per il quale l'autunno è la migliore stagione dell'anno per andare in vacanza è proprio il risparmio. A tal proposito, in gran parte dei Paesi Europei i prezzi si abbassano sensibilmente. In questo senso è sicuramente molto utile cercare l’alloggio migliore per le proprie esigenze, anche economiche, sfruttando piattaforme come ad esempio Bluepillow, dove è possibile trovare un’ampia selezione di alloggi in tutte le fasce di prezzo. Un altro motivo per il quale partire durante la stagione autunnale è vantaggioso è sicuramente il fatto che è un periodo durante il quale si può stare più tranquilli, evitando le grandi folle. L'estate è ovviamente il periodo dell'anno in cui la maggior parte delle persone vanno in vacanza, anche e soprattutto perché si hanno più ferie. Con l'inizio delle scuole e con la riapertura degli uffici, tra settembre ed ottobre quasi tutti sono già rientrati dalle vacanze. Procedendo sullo stesso filone, infatti, gli aeroporti sono molto meno affollati, si vanno ad evitare di conseguenza tutti quei disagi che hanno caratterizzato ad esempio l'estate del 2022, durante la quale ci sono stati numerosi tagli sul personale e diversi scioperi e manifestazioni nel settore dei trasporti. Tutto questo, ovviamente, per contestare la scarse condizioni lavorative alle quali erano sottoposti i lavoratori, condizionate ovviamente da un clamoroso boom dal punto di vista turistico. Un altro grande vantaggio è correlato alle temperature, che risultano essere meno calde e quindi molto più piacevoli.



5 mete consigliate da visitare durante l'autunno



Isole Canarie



Tra le 5 mete che vi consiglieremo nelle prossime righe la prima sono le Isole Canarie, caratterizzate da un clima assolutamente perfetto durante il mese di ottobre. Vi basterà solamente scegliere l'isola che vi aggrada di più, tra Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Gran Canaria, El Hierro e La Gomera, dei veri e propri paradisi naturali apprezzati in tutto il mondo. Tra le più turistiche rientra senza ombra di dubbio Tenerife, seguono subito dopo Fuerteventura e Lanzarote. Per coloro che amano maggiormente l'avventura, ci sono La Gomera, La Palma ed El Hierro. Tutte le isole, inoltre, sono predisposte a sport di vario genere.



Seychelles



Meta consigliata in particolar modo per i sub sono le Seychelles, un arcipelago di 115 isole situato al centro dell'oceano Indiano a circa 10 ore di volo dall'Italia. Le spiagge che si trovano alle Seychelles sono letteralmente paradisiache, inoltre il 50% del territorio è caratterizzato dalla presenza di riserve naturali. Le temperature oscillano nel mese di ottobre tra i 25 e i 30 gradi, i luoghi più noti da visitare sono Mahé, Praslin e La Digue, ma ce ne sono molti altri bellissimi come Bird, Frégate, Poivre e molti altri ancora.



Bali



Un altro dei luoghi più apprezzati al mondo è sicuramente Bali, una delle isole più piccole dell'arcipelago indonesiano. Tra le spiagge più note e più belle rientrano sicuramente Bingin, Dreamland, Pandawa e Balangan, ma oltre alle spiagge ritroviamo anche altri paesaggi pazzeschi tra rilievi vulcanici coperti di foreste e colline tappezzate di risaie. Tra le tante attrazioni turistiche, una di quelle che spicca è il tempo di Uluwatu, uno dei luoghi religiosi più importanti dell'intero arcipelago.



Madagascar



L'isola di Madagascar è perfetta per chi ama andare all'avventura. Non manca assolutamente nulla, tra relax, sport acquatici, escursioni ed immersioni nella barriera corallina. Madagascar comprende 5 isole: 2 sono disabitate e la più nota e visitata prende il nome di Nosy Be. Tra le attrazioni turistiche principali rientra senza ombra di dubbio la Route Nationale 8, una strada sterrata e colma di baobab che parte dalla città di Morondava fino ad arrivare a Belon'i Tsiribihina. Tra i tanti parchi e le tante riserve naturali, il più famoso è il Parco Nazionale dell'Isalo.



Cabo San Lucas



Cabo San Lucas, che si trova nella parte meridionale della penisola di California, è uno dei posti di mare meno piovosi del Messico. In realtà il mese di ottobre è uno dei più sconsigliati per visitare il Messico a causa delle temperature piuttosto aride, ma in quel caso ci si riferisce in particolar modo alla zona caraibica. Cabo San Lucas è al riparo invece dai cicloni tropicali che caratterizzano i Caraibi, inoltre a fine ottobre va in scena il noto evento "Groove Cruise", adatto agli amanti della musica e del mare.