Turismo Flessibile a Roma: Le Migliori Opzioni per Soggiorni Brevi

Il termine "turismo flessibile" fa riferimento a soluzioni volte a rispondere all'esigenza manifestata da un numero crescente di turisti di organizzare una vacanza di pochi giorni. Dalle camere ad ore Roma agli alloggi predisposti per l'holiday working le opzioni non mancano.



Non solo hotel a 5 stelle: camere ad ore l'alternativa per dei veloci soggiorni

In base a una recente classifica pubblicata da "Luxury Travel Intelligence", che ha preso in esame il turismo a Roma nel 2023, è risultato come la Capitale sia la seconda città (dietro a Londra) ad aver registrato più aperture di hotel di lusso. Se in questo ambito la Città Eterna si pone davanti a metropoli come New York e Tokyo, è innegabile come negli ultimi anni sia cresciuto in modo non indifferente il cosiddetto turismo flessibile.

Le persone non sono più interessate solo ai prezzi dei voli last minute, destinando l'attenzione anche alle stanze d'hotel, magari optando per una struttura che metta a disposizione camere ad ore Roma. Una soluzione che ben si adatta a chi risiede non troppo distante dalla Capitale e preferisce far ritorno a casa la sera stessa per vari motivi.



Cosa si intende per Holiday Working?

Spesso la voglia di vacanza tende a "scontrarsi" con le necessità lavorative, costringendo a rinviare una visita a Roma attesa da tempo ai mesi futuri. Ma negli anni più recenti si è sentito sempre più spesso parlare di holiday working e bleisure travel. Si tratta di due opzioni flessibili che si rivolgono a chi non ha alcuna intenzione di rinunciare a una vacanza, ma non ha modo di mettere completamente da parte il proprio lavoro. Il viaggio "di piacere", in pratica, si fonde con quello "d'affari". Una struttura capace di garantire un collegamento stabile alla Rete "Wi-Fi", e di offrire uno spazio riservato, silenzioso e dotato di tavoli comodi, è in grado di soddisfare tale necessità. L'holiday working, a ben guardare, si allontana dal concetto dei viaggi "mordi e fuggi", e interessa soprattutto le persone che prediligono soluzioni esterne al circuito alberghiero. Un appartamento, ad esempio, può offrire spazi attrezzati a uso ufficio, assicurando la massima riservatezza.



Lo staycation per delle vacanze in prossimità

Si sente parlare anche di "staycation", una parola che fa riferimento ai turisti che giungono in visita a Roma da una città vicina. Un modo per staccare dalla routine settimanale evitando di muoversi verso una meta lontana: diventare turista nella propria città non è più un concetto astratto. È indubbio che chi risiede nella Capitale disponga di molte più informazioni in merito ai luoghi meno affollati nei periodi di maggiore affluenza, o alle escursioni da condurre nei luoghi sconosciuti ai più.



Soluzioni flessibili? Ecco le tariffe assicurazione compresa

Il concetto di ospitalità è molto ampio, tanto da includere un numero sempre più elevato di servizi, destinati a soddisfare anche i più esigenti. Alcune strutture hanno cominciato a concedere a chi è alla ricerca di un soggiorno di breve durata tariffe comprensive di assicurazione. A caratterizzarle sono coperture volte a tutelare gli ospiti da eventi inattesi, che potrebbero presentarsi sia prima della partenza che nel corso della vacanza. Tra le varie garanzie si ricordano l'assicurazione sanitaria e la copertura dal rischio di furto. Chi prenota è destinato a sentirsi completamente tutelato dai rischi. E il fatto che le tariffe siano proposte con pagamento anticipato, da effettuarsi direttamente alla struttura, senza intermediari assicura l'incasso.



Che l'intenzione sia individuare un luogo in cui riposarsi durante una breve permanenza a Roma, o non essere costretti a prenotare una camera d'hotel mesi prima, il turismo flessibile gode oggi di numerosi estimatori. Come visto in precedenza, hotel sempre più disponibili ad andare incontro alle esigenze del pubblico proponendo camere ad ore, e altre strutture altrettanto attente a rispondere alle richieste rendono il soggiorno nella Capitale ancora più piacevole.