Il numero crescente di nomi di dominio e i suoi vantaggi nei business: il caso della Intis Telecom e la sua nuova zona di dominio

Internet è il primo luogo in cui un utente tipico andrà per ricevere informazioni su un’azienda o organizzazione. Non avere un sito Web per un marchio è fondamentalmente come non esistere. Decidere dove aprire un negozio online è un passo importante per stabilire la propria presenza nel mondo online popolato quanto quello offline e avere una vetrina per i propri beni o servizi.

Tuttavia, non è così facile come una volta. Con circa 160 milioni di siti Web che utilizzano l'estensione .com, le opzioni per molte piccole imprese e startup si sono quasi esaurite. Fino a poco tempo, gli imprenditori dovevano investire ingenti somme per il nome .it o .com che desideravano o accontentarsi di una scelta di second'ordine come .co o .net.



Secondo le statistiche attuali, negli ultimi 30 anni sono stati registrati oltre 400 milioni di nomi di dominio, motivo per cui molte aziende e progetti devono affrontare un problema: molti nomi di dominio belli e interessanti sono già stati presi. Affinché sia disponibile un nome è auspicabile inserire trattini o numeri nell'idea originale, il che non solo influisce sull'aspetto e sulla leggibilità del dominio, ma lo rende anche molto difficile da ricordare.

Fortunatamente, l’edizione Forbes Italia ha confermato l’avvenuto lancio di una nuova zona di dominio .it.com. per offrire ulteriori opportunità agli imprenditori di creare uno spazio più accattivante e descrittivo sul web.

Questa opzione di zona di dominio duplicata, anche se in Italia può rappresentare una novità, in altre nazioni tecnologicamente avanzate è già realtà da tempo. È il caso degli USA dove questo ruolo è svolto dal dominio .us.com, del Regno Unito con .uk.com e in questo contesto si inserisce anche l'Italia con il suo it.com, messo a punto dalla Intis Telecom. Questo consentirà alle aziende locali, nonché ai progetti al servizio del mercato italiano, di espandere la propria presenza nel segmento italiano di Internet.

Zone di dominio duplicate: nuovo strumento di costruzione del marchio

Usate come strumento di costruzione del marchio queste zone di dominio duplicate che esprimono sia la località (.it) che l’intento aziendale (.com) permettono di creare una forte presenza del marchio online e di superare l’eventualità che qualcuno possa aver già registrato il dominio desiderato. Le aziende che cercano un URL facilmente ricercabile che risuoni con il loro pubblico di destinazione possono diventare più creative con questi nuovi domini.

C’è una novità anche a livello di regolamentazioni, per creare un dominio nella classica zona del dominio .it, è necessario confermare la propria residenza in Italia o confermare che l'azienda di cui si desidera registrare il dominio si trovi proprio in Italia. Invece, per registrare un dominio nella zona .it.com non è necessario confermare la residenza italiana. Questa restrizione è completamente facoltativa per gli utenti. Anche in questa zona di dominio non esiste più un vincolo che un nome di dominio debba essere composto da almeno tre caratteri.

Maggiore contributo nell’aumento della presenza online di settori di nicchia

I nuovi domini duplicati rappresentano un'enorme opportunità per le aziende di nicchia come i tatuatori, i produttori di vino, l’abbigliamento sostenibile o la stampa serigrafica per migliorare davvero le loro presenze web già esistenti. L'industria dei tatuaggi, ad esempio, tradizionalmente faceva affidamento sul passaparola per attirare nuovi clienti. Oggi, con la crescente accettazione dei tatuaggi e l'avvento dei social media per condividere e confrontare gli inchiostri, i tatuatori e i negozi non possono permettersi di perdere i vantaggi di essere online. È un settore creativo che potrebbe facilmente sfruttare una varietà di nuovi domini come .it.com che possono esprimere la creatività italiana ma avere il carattere internazionale del .com, per aumentare la propria presenza online e iniziare ad attrarre i clienti che cercano dove acquistare nuovo inchiostro online.

Sicurezza del dominio .it.com

Con l’introduzione del doppio dominio potrebbe verificarsi il problema della registrazione di marchi già esistenti in .it o .com con l’estensione .it.com, tuttavia ciò non è possibile grazie alle misure di protezione dei marchi operate dalla stessa Intis Telecom, la quale si prodiga di proteggere gli interessi e i diritti dei propri clienti.

Vengono seguiti gli standard convenzionali di protezione dei marchi e a terze non è consentito di autorizzate a registrare domini che corrispondono a marchi esistenti. Qualsiasi azienda ha il diritto di presentare un reclamo per violazione della proprietà intellettuale all'organizzazione WIPO appropriate. Qualora il fatto di violazione fosse confermato, la Intis Telecom adotterà le misure necessarie per eliminarlo.

Un nome di dominio, in quanto uno dei componenti del marchio, è un valore serio; quindi, la Intis Telecom offre ai suoi utenti anche una serie di misure per proteggere un nome di dominio dalle intercettazioni da parte di malfattori: white list di indirizzi IP, autenticazione a 2 fattori, protezione contro il trasferimento di domini a un altro utente. Per prevenire lo SPAM e rispettare la privacy, offriamo il servizio di nascondere le informazioni di contatto e i dati personali del proprietario del dominio, oltre ad altre funzioni e strumenti aggiuntivi.

Costo della zona di dominio duplicata

Secondo la Intis Telecom, il costo del dominio .it.com sarà di 44 euro per gli utenti finali. L'azienda ha anche messo a punto un sistema di sconti, in cui l'acquisto di un dominio con pochi anni di anticipo può costare la metà.

La società afferma inoltre di aver fissato un costo relativamente alto per ridurre la probabilità che i domini it.com vengano utilizzati per la frode e lo SPAM. Di solito, per questi scopi vengono utilizzati i domini più economici che costano 1-2 euro. Per un utente vero, il prezzo di un dominio è incommensurabilmente inferiore al costo di sviluppo di un sito, del suo contenuto e della sua manutenzione, il che rende la zona del dominio it.com accettabile per qualsiasi budget.