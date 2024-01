Cinque consigli per scegliere il modello perfetto di scarpe classiche da uomo

Le scarpe classiche da uomo sono un elemento fondamentale del guardaroba maschile, in grado di conferire eleganza e stile a qualsiasi outfit. Tuttavia, con la vasta gamma di modelli disponibili sul mercato, scegliere il paio perfetto può rivelarsi una sfida. Ecco cinque consigli utili per guidarti nella scelta delle scarpe classiche da uomo ideali per te.



Qual è il modello più adatto a te?

La prima regola nella scelta delle scarpe classiche è comprendere il proprio stile personale. Ogni uomo ha un gusto unico, che si riflette nel modo in cui si veste. Prima di acquistare un paio di scarpe classiche, è importante valutare il proprio guardaroba e individuare il proprio stile dominante. Se si è più orientati verso un look formale, si può optare per scarpe eleganti da uomo con linee pulite e dettagli minimali. La Francesina, che come suggerisce il nome ha origine nella moda francese, è il modello senza dubbio più diffuso. Possiede un'allacciatura chiusa, ovvero la cucitura della mascherina posta al di sopra dei gambetti, la parte della tomaia dove si trovano i lacci. Un modello molto simile è la Derby, ma un po' più informale. Si differenzia dalla Francesina perché ha i gambetti cuciti sopra la mascherina. Il modello deve la sua popolarità al conte di Derby, che la indossava alla fine del Settecento. Se si predilige uno stile più casual, come un aperitivo o una cena con gli amici, si potrebbero considerare modelli più versatili come il Mocassino, la scarpa priva di allacciatura, in cui la pelle della tomaia avvolge tutto il piede, o il Polacchino. Questa scarpa appartiene alla categoria delle Derby ed è alta sopra la caviglia.

Cosa fare per evitare acquisti sbagliati?

Come abbiamo visto, le scarpe classiche da uomo sono disponibili in una varietà di forme e modelli. È importante scegliere una forma che si adatti alla propria morfologia del piede e che sia confortevole da indossare per lunghe giornate. La vestibilità è fondamentale: assicurati che le scarpe siano adeguate alla larghezza e alla lunghezza dei tuoi piedi. Provale sempre prima di acquistarle, camminando un po' per assicurarti che siano comode ed ergonomiche e che offrano il supporto necessario.

Quanto conta la qualità?

Le scarpe classiche sono un investimento a lungo termine, e la qualità del materiale è cruciale per assicurare durata e resistenza nel tempo. Opta per pelli di alta qualità come il cuoio, che non solo conferiscono un aspetto elegante, ma sono anche più resistenti e si adattano meglio ai contorni del piede. Controlla la suola e assicurati che sia robusta e ben costruita. Investire in un paio di scarpe di qualità serve ad avere la certezza che queste calzature resistano all'usura quotidiana e rimangano in condizioni eccellenti nel tempo.

Quali colori scegliere?

Quando scegli le tue scarpe classiche, considera il colore in modo strategico. Un paio di scarpe nere è un must nel guardaroba di ogni uomo, poiché si abbinano facilmente a diversi look formali e casual. Tuttavia, non trascurare la versatilità di altri colori neutri come il marrone o il beige, che possono essere altrettanto adatti a molteplici occasioni. Un paio di scarpe versatili può essere facilmente abbinato a una varietà di outfit, rendendole un investimento ancora più conveniente e sfruttabile.

È giusto seguire le mode del momento?

Le tendenze della moda possono influenzare le nostre scelte quando si tratta di fare nuovi acquisti, ma è importante farsi influenzare con moderazione. Un paio di scarpe troppo legate alle tendenze potrebbe diventare obsoleto rapidamente, con il rischio di non sfruttarle abbastanza perché qualche mese dopo averle comprare ci sembra già fuori moda. Se scegli modelli intramontabili che riflettano il tuo stile personale, sarai in grado di mantenere la tua eleganza senza dover rinnovare il tuo guardaroba ogni stagione.

