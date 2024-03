Cambio di stagione e tipica stanchezza primaverile

Come affrontare i cambi di stagione? Scopri le buone abitudini e i rimedi giusti da adottare per affrontare al meglio il passaggio dall'inverno alla primavera

Ti sei mai chiesto perché in primavera ci si sente sempre più stanchi ed affaticati?

Con l'arrivo delle belle giornate, molti di noi, si trovano a dover fare i conti con il cambio di stagione e con gli effetti che provoca sul nostro corpo.

Si parla, infatti, della classica stanchezza primaverile anche nota come mal di primavera che tende a sparire nel tempo, man mano che il corpo si abitua ai cambiamenti stagionali.

In questo articolo esploreremo una serie di consigli utili per affrontare al meglio ed in maniera positiva il cambio di stagione e superare la stanchezza tipica della primavera.

Hai mai sentito parlare di mal di primavera?

La sindrome da stanchezza primaverile, anche detta mal di primavera, è una condizione comune che molte persone sperimentano nel passaggio dalla stagione fredda a quella più calda ed, in alcuni casi, può provocare sintomi che rendono più difficile la vita quotidiana.

La causa principale è da ricercare proprio nell'influsso che i mutamenti climatici hanno sul nostro organismo tanto che recenti studi dimostrano proprio una correlazione tra temperatura esterna e ore di luce ed il nostro umore.

Infatti, le giornate si allungano e, di conseguenza, si va ad alterare il ritmo circadiano che può portare alla comparsa di insonnia e disturbi del sonno con conseguente aumento della stanchezza.

Con l'arrivo della primavera, cominciano a manifestarsi anche le principali allergie stagionali che possono contribuire alla spossatezza.

Inoltre, in primavera ci può essere un cambio nell'alimentazione ed una maggiore predisposizione all'attività fisica che, in qualche modo, contribuiscono a influenzare i nostri livelli di energia facendoci sentire più stanchi.

Come affrontare il cambio di stagione?

La migliore strategia per affrontare il passaggio dall'inverno alla primavera sta in un cambiamento ed adattamento delle proprie abitudini e dello stile di vita.

La prima cosa da fare è assicurarsi un sonno regolare!

Anche se le giornate si allungano, un valido rimedio contro i disturbi del sonno, può essere andare a letto sempre alla stessa ora e svegliarsi al solito orario, evitando di fare pisolini troppo lunghi durante il giorno.

In caso di allergie stagionali, è importante chiedere il parere del medico su quale possa essere il rimedio più efficace da utilizzare per combattere i sintomi caratteristici che spesso possono essere veramente molto fastidiosi ed influenzare negativamente la vita quotidiana.

Altro aspetto fondamentale è dedicare la giusta attenzione a quello che mangiamo ed a come lo facciamo.

Così come per il sonno, anche per i pasti è fondamentale avere delle regole e cercare di rispettare sempre gli stessi orari così da abituare il nostro orologio biologico ad avere fame nel momento giusto.

In primavera, è importante mangiare molta frutta, verdura e cereali, evitando cibi ad alto contenuto di zuccheri e grassi saturi che possono contribuire alla sensazione di stanchezza.

È fondamentale bere molta acqua ed evitare un consumo eccessivo di caffè e bevande zuccherate che possono incidere negativamente sui livelli di energia.

Praticare regolare attività fisica, ti aiuterà a combattere lo stress ed a godere dei benefici dello sport e della luce del sole, soprattutto se all'aperto.

Se necessario, puoi assumere integratori alimentari a base di vitamine e minerali che ti aiuteranno a supportare il metabolismo energetico ed a combattere il malessere e la stanchezza tipica dei cambi di stagione.

Su Farmacia Guacci potrai trovare i migliori integratori alimentari energizzanti ed acquistarli direttamente cliccando al link www.farmaciaguacci.it o chiamando allo 0818711068 oppure scrivendo a info@farmaciaguacci.it oppure tramite whatsapp al 3511263592, il nostro team di farmacisti ti guiderà nella scelta del prodotto più adatto a te.

Combattere la stanchezza primaverile ed i cambi di stagione può essere una vera e propria sfida ma i con i rimedi giusti potrai affrontare tutto con successo.