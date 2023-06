Algeco in campo con una donazione per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna

L’azienda continua a promuovere azioni sostenibili per l’ambiente con soluzioni innovative e programmi a lungo termine

Algeco S.p.A., azienda leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati con sede a San Gemini, ha partecipato alla Giornata Mondiale dell'Ambiente (World Environment Day) che si è tenuta il 5 giugno. Durante questa giornata speciale, l'azienda ha deciso di fare la propria parte per sostenere l'Emilia Romagna, regione recentemente colpita da gravi fenomeni alluvionali che hanno causato non solo vittime umane, ma anche ingenti danni al territorio. «Per questa giornata di sensibilizzazione, celebrata a livello mondiale - ha dichiarato Vito Amati, CEO e Direttore Generale - abbiamo deciso di offrire un aiuto concreto, esprimendo la nostra solidarietà alla popolazione colpita da questa catastrofe ambientale e di fare la nostra parte per sostenere la ripresa dell'area colpita». La donazione, destinata a un'associazione attiva nell'ambito agricolo e ambientale del territorio emiliano, è stata raccolta grazie al generoso contributo dei dipendenti di Algeco S.p.A., che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. «La nostra azienda - ha continuato Amati - è da sempre attenta alle questioni ambientali e promuove molte azioni per contribuire al miglioramento del nostro pianeta, di cui tutti noi siamo responsabili, al fine di prevenire catastrofi di questa portata in futuro». E proprio le politiche di Algeco sono in linea con le direttive per sostenere l’ambiente evitando così altri disastri in futuro.

LA STRATEGIA

Algeco S.p.A. si impegna fortemente nella sostenibilità. L'azienda ha posto al centro della sua strategia il modello di "loop within loop", che utilizza i principi dell'economia circolare per ridurre gli sprechi in tutte le sue operazioni e attività. Tra le azioni intraprese dall'azienda per ridurre l'impatto delle sue attività sull'ambiente, troviamo la riduzione annuale del 2,5% delle emissioni di CO2 presso i siti operativi, l'aumento dell'efficienza e l'uso di fonti energetiche sostenibili tramite l'installazione di impianti fotovoltaici, la facilitazione della manutenzione e del riutilizzo, la gestione sostenibile dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre del 50% l'invio in discarica entro il 2025, la diminuzione del consumo di acqua del 10% e la riduzione del 15% delle emissioni di carbonio dei veicoli utilizzati per la logistica entro il 2025.

LE SOLUZIONI

Il modello di business circolare "Loops within Loops" di Algeco rappresenta un impegno concreto verso la sostenibilità e l'economia circolare. Attraverso le soluzioni modulari offerte, l'azienda soddisfa le esigenze dei clienti e delle parti interessate, contribuendo all'avanzamento dell'economia circolare. Algeco crea spazi intelligenti in cui le persone possono lavorare, imparare e vivere, con un impatto positivo sulle persone, sul pianeta e sulla società in generale. La sostenibilità e la circolarità sono parte integrante delle soluzioni proposte da Modulaire, e sono al centro del modo in cui l'azienda gestisce la propria attività. Sebbene Algeco sia ancora nelle prime fasi di attuazione dei benefici potenziali delle sue attività, i progressi compiuti nel comprendere i rischi e le opportunità legate alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio hanno già portato benefici misurabili ai clienti, all'ambiente e alle società con cui l'azienda collabora.

MENO SPRECHI

L'approccio circolare di Algeco si basa sulla riduzione degli sprechi e sull'ottimizzazione delle risorse. Attraverso l'uso di materiali riciclati e riciclabili, l'azienda cerca di ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti. Inoltre, Algeco promuove il riutilizzo e il riciclo dei suoi moduli, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e all'estensione della vita utile dei materiali. Si impegna anche a ridurre le emissioni di carbonio e a utilizzare fonti energetiche sostenibili. L'installazione di impianti fotovoltaici sui moduli permette di generare energia pulita e ridurre l'impatto ambientale legato al consumo energetico. Attraverso il concetto di "circolarità", Algeco mira a ridurre al minimo il consumo di risorse e ad operare nel maggior numero possibile di "cicli circolari". Ciò significa che le soluzioni modulari offerte dall'azienda sono progettate per essere meno intensive rispetto alla costruzione tradizionale, riducendo così l'impronta di carbonio complessiva. Un altro vantaggio delle soluzioni modulari di Algeco è la loro adattabilità. Il noleggio rappresenta un altro aspetto chiave dell'approccio. Attraverso il noleggio, l'azienda mantiene il controllo dei beni per l'intero ciclo di vita. Ciò permette di gestire in modo innovativo le questioni ambientali, come il riciclo e i rifiuti, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale complessivo. Inoltre, il noleggio consente una maggiore flessibilità e scalabilità, consentendo ai clienti di adattare le loro soluzioni in base alle esigenze senza dover investire in nuove costruzioni o infrastrutture permanenti.

LA MISSIONE

Algeco S.p.A. ha fatto della responsabilità nei confronti dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori, delle comunità locali, dell'ambiente e della società un impegno fondamentale. L'azienda riconosce che una gestione responsabile è essenziale per il successo aziendale e, pertanto, ha integrato i fattori ESGS (Environmental, Social and Governance and Sustainability) in tutte le sue attività commerciali. L'obiettivo principale di Algeco è costruire un'azienda sostenibile a lungo termine, che cresca, crei posti di lavoro e generi benefici economici in modo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale. L'azienda adotta un approccio solido e responsabile nei confronti dell'ambiente, cercando di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle sue operazioni e promuovendo pratiche sostenibili.

NEET ZERO

Algeco S.p.A. ha adottato il Piano Neet Zero come parte integrante della sua strategia ESGS per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Riconoscendo l'importanza di mitigare i rischi e cogliere le opportunità legate al cambiamento climatico, l'azienda si impegna a promuovere l'efficienza delle risorse, l'elettrificazione, l'uso di energie rinnovabili e la promozione di comportamenti sostenibili. Attualmente, l'obiettivo di Algeco è di raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, ma si è fiduciosi di poter anticipare questa data una volta completate le azioni previste nel piano d'azione del 2028. L'obiettivo di "Sustainability-Linked Finance" dell'azienda è di ridurre le emissioni basate sul mercato degli Ambiti 1 e 2 del 10% entro il 2025 e del 15,8% entro il 2028 rispetto ai valori di riferimento del 2020. La società ha infine accelerato il suo approccio alla riduzione delle emissioni, concentrandosi su siti di assemblaggio, logistica e programmi di cambiamento dei comportamenti. Queste azioni mirano a ridurre l'impatto ambientale dell'azienda e a promuovere una transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.