Venezia 2023, pagelle look settima serata: Benedetta Porcaroli un sogno (9), Georgina Rodriguez Pretty Woman (6), Castellitto trendy (8), Anna Falchi imballata (5)

Rosso red carpet e rosa Barbie: nella settima serata del Festival di Venezia 2023 finalmente si vede un po' di colore. A brillare le star di Enea, il secondo film da regista di Pietro Castellitto.

Ecco le nostre pagelle.

Benedetta Porcaroli 9

Elegante e raffinata. L'attrice sfoggia la freschezza dei suoi 25 anni con un trucco naturale, i capelli sciolti e un abito rosso fragola di Prada con scollo a barchetta che è un inno alla perfezione.

Georgina Rodriguez 6 +

Scusa Georgina, ma di Julia Roberts ce ne è una sola. Ecco un'altra woman in red che, a differenza della Porcaroli, però gioca sulla sensualità omaggiando, con un abito firmato Vetements, l'iconico look dell'attrice in Pretty Woman. Ma la copia non è (quasi mai) meglio dell'originale.

Caterina Murino 7

L'abito verde smeraldo di Alberta Ferretti fa un po' troppo effetto albero di Natale.

Pietro Castellitto 8

Bellissima la rivisitazione del doppio petto con un unico bottone di Dior. Ma quei capelli ingelatinati li avrei evitati.



Anna Falchi 6

Per carità il fisico è statuario, ma l'abito le si incolla al corpo creando un disastroso effetto scotch da imballaggio.



Daniele Oscar Spada 4

Non sapeva cosa mettersi. Nel dubbio ha deciso di infilarsi la qualunque: pizzo, piume, pure la fusciacca. Ah: è un tiktoker.

Matteo Branciamore 8

Promosso a pieni voti: Marco dei Cesaroni è cresciuto e pure bene. Bel tocco di colore del tuxedo blue by Carlo Pignatelli.

Anna Pettinelli 6

Barbie deejay.

Noemi 7,5

E Barbie rock. Noemi riesce a essere grintosa anche con questo abito da bambola che lascia la schiena nuda. Performer.